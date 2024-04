Le MVP de la nuit | Nikola Jokic en terrain conquis

Chaque année, Nikola Jokic est plus que ravi de se rendre à Washington car il sait qu’il va jouer devant une forte colonie serbe. Cette nuit, il y avait donc des supporters avec des drapeaux dans les tribunes, et même une danse folklorique à la mi-temps !

Le double MVP en titre les a remerciés de cet accueil avec une performance presque classique pour lui : 31 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. Pas de 29e « triple-double » pour cette saison, mais une facilité pour se jouer de la défense avec un 12 sur 16 aux tirs, dont 2 sur 2 à 3-points.

« J’adore ! Je dis toujours que les fans serbes sont sans doute les meilleurs du monde. Notre langue, notre énergie, nos drapeaux… J’adore ! » a-t-il réagi après la rencontre.

Heureusement, il y a la victoire au bout, et les Nuggets ont eu besoin d’une mi-temps, et d’un coup de gueule de Jamal Murray, pour retrouver une partie de leur basket.

« On en avait besoin » poursuit Nikola Jokic à propos de la prise de parole de son meneur. « On savait ce qu’on avait à faire. Les playoffs ne vont pas durer longtemps si on joue comme en première mi-temps… »

Même si Denver a perdu de sa superbe, ce dernier « road trip » à l’Est reste positif avec 3 victoires pour 2 défaites, et c’est toujours mieux de revenir dans le Colorado avec une victoire en poche, et une deuxième mi-temps réussie.

« Je pense que n’importe quelle équipe NBA vit une mauvaise période » rappelle le Serbe. « J’espère que la notre est terminée, et qu’on y a survécu. J’espère que désormais on jouera mieux. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 78 35 58.2 35.9 81.9 2.8 9.5 12.3 9.0 2.5 1.3 3.0 0.9 26.5 Total 674 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.