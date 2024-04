Al Horford toujours là pour secouer ses coéquipiers

32 passes décisives pour seulement 5 ballons perdus. Sur le parquet des Kings, les Celtics ont été très propres en matière de circulation de la balle la nuit passée. « On a simplement été nous-mêmes. On a relevé le défi. On a bien compris que Sacramento est une très bonne équipe, on devait produire ce type de match pour gagner ce soir », remarque Al Horford.

Auteur d’une sortie à la hauteur de sa production sur l’année avec 11 points (4/6), 5 rebonds et surtout +25 lorsqu’il était sur le parquet, le vétéran de l’équipe a de quoi se réjouir de cette prestation collective.

The Athletic rapporte que le joueur de 36 ans a récemment demandé à ses coéquipiers, lors d’une session vidéo, de monter en régime, d’être plus dans l’urgence et de commencer à s’occuper des petits détails. Selon ses camarades, sa prise de parole, fréquente dans le vestiaire des Celtics, a eu un peu plus d’impact que d’habitude.

D’après Robert Williams, le quintuple All-Star a insisté sur la nécessité « d’être capable de se parler, d’accepter les critiques et de ne pas laisser les problèmes s’éterniser ». Un discours auquel le pivot, selon qui « quelque chose de plus grand » attend les Celtics, adhère.

En quête d’une première bague

Le timing de son discours n’a rien de surprenant. Les Celtics n’ont plus que neuf matchs devant eux avant les playoffs. Et leurs résultats ont parfois déçu ces dernières semaines. Les C’s affichent actuellement une bonne dynamique de cinq succès en sept rencontres. Mais leur « road trip » à l’Ouest a été entaché par deux courtes défaites face aux modestes Rockets et au Jazz.

Aussi, avant cette série de déplacements, Boston avait souffert à l’Est face à des équipes moins bien classées avec quatre défaites en cinq matchs. Milwaukee a ainsi profité de cette mauvaise passe pour piquer à Boston la place de n°1 de la conférence. « Au final, je crois qu’on doit tous réaliser ce pour quoi on joue », insiste l’ancien joueur des Hawks, en référence aux ambitions de titre des finalistes en titre.

« On est tous d’accord avec (ce discours) », rapporte Marcus Smart, qui voit en coéquipier quelqu’un qui « continue à faire du bruit dans cette ligue. On peut voir à quel point cela compte pour lui. » Son positionnement est celui du joueur le plus âgé et expérimenté de l’équipe qui ne veut pas prendre sa retraite sans avoir gagné de titre.

« Il le mérite, on le mérite aussi. Mais ce n’est pas parce qu’on le mérite que ça va arriver. On doit aller le chercher. Mais Al mérite vraiment qu’on donne le meilleur de nous-mêmes », termine son meneur.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.7 Total 1078 32 51.3 37.9 76.0 1.9 6.0 8.0 3.3 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.