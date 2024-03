Comment les Celtics se sont écroulés face aux Nets

C’est la saison des « comebacks », et quelques jours après la victoire des Lakers à Dallas, ce sont les Nets qui s’emparent du nouveau record de la saison puisqu’ils ont effacé un déficit de 28 points pour s’imposer face aux Celtics, à Boston de surcroit. C’est un record égalé sur les 25 dernières années !

Pourtant, pendant 17 minutes, Boston a récité son basket au point de mener 51-23 à sept minutes de la mi-temps. Et puis les Nets ont changé leur défense, et le miracle s’est peu à peu produit.

« Au départ, on changeait en défense entre le meneur et l’ailier-fort, et puis on s’est mis à changer entre le meneur et le pivot, et on s’est fixé là-dessus » raconte Mikal Bridges. « On l’a vraiment bien fait, et on s’est couvert les uns les autres. C’était le plus important. On fait des erreurs, on est tous humains. Mais si ton frère vient t’aider et qu’il s’accroche avec toi ? Et si ton autre frère s’en va aider un autre gars ? On a fait du super boulot sur ça. »

Dans les faits, les Nets ont simplement décidé de bloquer l’accès au cercle, quitte à sacrifier quelques shoots ouverts lointains. Mais comme les Celtics n’étaient pas dans un grand soir de loin, à l’image de Jayson Tatum (0 sur 8 à 3-points), c’était le meilleur choix.

« En fait, j’étais inquiet car même si on marquait des points, on ne mettait pas nos tirs » confirme Joe Mazzulla. « On marquait sur des layups, et je savais que c’était une équipe très fine dans son analyse. Je savais que le vent allait tourner parce qu’ils allaient continuer à tirer à 3-points, et que si nous n’étions pas au niveau à 3-points, en obtenant des rebonds offensifs et en prenant soin du ballon, cela allait nous coûter cher. »

Et le vent a effectivement tourné. Une vraie tempête même avec Mikal Bridges comme leader côté Nets, et des Celtics qui vont petit à petit perdre pied. « On avait bien débuté, mais on a perdu notre sang-froid sur le plan collectif » estime Tatum. « Ils ont continué à dérouler, et on n’a pas réussi à reprendre le rythme. C’est juste devenu trop difficile de revenir dans le match. »

Une leçon à retenir

En fait, sur un laps de temps de 24 minutes, les Celtics vont encaisser un terrible 83-39, soit un déficit de 34 points ! Pour Mazzulla, ses joueurs doivent retenir la leçon : en NBA, aucune avance n’est définitive. Même de 28 points.

« Il faut être capable de le gérer » explique Mazzulla, dont les joueurs ont été sifflés par leur propre public. « Vous ne pouvez pas être à l’aise. C’est facile à dire, mais c’est vraiment difficile à faire, et il faut tenter de travailler dans des situations comme celle-ci et se dire : « Est-ce vraiment évitable ? « . Non, ça ne l’est pas. Chaque équipe l’a fait. Et donc, on peut progresser faisant en sorte que cela ne se reproduise pas si nous sommes à nouveau dans cette situation. «

Pour Cam Johnson, les gros déficits en début de match ne sont plus définitifs. C’est la leçon à retenir de cette saison NBA complètement folle. « Surtout quand on sait qu’on a raté beaucoup de choses et que c’est la raison pour laquelle on se retrouve comme ça. En NBA, les avances ne sont jamais sûres. Les équipes réalisent des séries. Parfois, les tirs rentrent, parfois ils ne rentrent pas… Il faut juste rester dans son plan de jeu, garder la tête basse et continuer de bosser. Ce soir, on a fourni des efforts dans tous les domaines, et le résultat, c’est une victoire. »