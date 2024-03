Stats & Highlights | Première victoire pour Quin Snyder, les Clippers s’enfoncent

Avec sa victoire contre les Hornets, le Magic peut continuer de croire au « play-in ». Il y a tout de même quatre victoires de retard sur les Wizards, mais l’espoir est encore là.

Un Dejounte Murray de gala (41 points) a offert à Quin Snyder sa première victoire sur le banc des Hawks. De son côté, après cinq défaites de suite, le Thunder a retrouvé le sourire. Ce qui n’est pas le cas des Clippers qui s’inclinent encore et affichent désormais cinq revers de rang.

Charlotte – Orlando : 117-106

Paolo Banchero a enfin retrouvé le chemin du panier à 3-pts (1/33 en février dans cet exercice…) et les Hornets n’ont plus LaMelo Ball. Ce sont les deux éléments qui expliquent en grande partie la victoire d’Orlando. Cole Anthony et Jalen Suggs ont parfaitement lancé le Magic en première période.

Face aux absences de Ball, P.J. Washington et Cody Martin, le banc de Charlotte est trop faible. Banchero, lui, enfonce le clou en troisième quart-temps avec 14 points et les Floridiens prennent presque 25 points d’avance. Sous les yeux de Michael Jordan, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. font tout leur possible, mais les Hornets s’inclinent logiquement.

CHA 106 ORL 117 ATL 129 POR 111 BOS 105 BRO 115 MIA 120 NYK 122 CHI 104 PHO 125 OKC 130 UTH 103 DEN 113 MEM 97 GSW 108 NOR 99 SAC 128 LAC 127 LAL 102 MIN 110

Atlanta – Portland : 129-111

Les Hawks ont maîtrisé ce match du début à la fin. Un 5-0 pour commencer et jamais les Blazers ne passeront devant. En deuxième quart-temps, Atlanta est moins tranchant, mais Dejounte Murray inscrit 15 points. En troisième quart-temps, c’est Trae Young qui prend le relais avec 15 points lui aussi. Murray n’est pas loin et le seconde avec 8 points.

Damian Lillard n’est pas décisif comme d’habitude et les 15 unités de Cam Reddish dans le dernier acte ne changent rien. Murray termine son match avec encore 10 points en dernier quart-temps, soit 41 au total. Quin Snyder et Atlanta l’emportent. Troisième défaite de suite pour Portland.

Oklahoma City – Utah : 130-103

Shai Gilgeous-Alexander n’est toujours pas revenu, mais le Thunder a enfin réussi à briser sa série noire. Pour cela, Oklahoma City inscrit 13 paniers primés en première période pour prendre quinze points d’avance à la pause.

Mais le secteur de jeu décisif de cette rencontre, ce sont les 26 ballons perdus du Jazz. C’est énorme et ça permet au final au Thunder de prendre 104 shoots, soit 26 de plus que son adversaire ! Oklahoma City prendra très vite vingt points d’avance en début de troisième quart-temps et le Jazz ne sera plus dangereux ensuite.

Sacramento – LA Clippers : 128-127

Dans le dur actuellement et sans Kawhi Leonard, les Clippers allaient-ils se relancer face aux Kings ? La réponse est « presque ». Tout s’est joué dans le « money time ». Paul George est monté d’un cran en seconde période et a livré un duel avec De’Aaron Fox. Mais c’est Domantas Sabonis qui va prendre le meilleur sur l’ailier de Los Angeles.

Il reste 50 secondes à jouer quand « PG13 » marque à 3-pts et donne un point d’avance aux siens. Sabonis lui répond avec un layup. George l’imite à 33 secondes du terme. Enfin, le Lituanien offre la victoire à Sacramento aux lancers-francs, car l’ancien d’Indiana manque sa dernière tentative à 3-pts au buzzer. Encore un revers pour les Clippers… et Russell Westbrook, qui n’a toujours pas gagné depuis son arrivée aux Clippers.

