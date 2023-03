Pour travailler avec ses coéquipiers, Kevin Porter Jr. revient malgré la douleur

Après vingt matches manqués de suite suite à un problème à l’orteil, Kevin Porter Jr. a fait son retour contre les Grizzlies, avec 11 points. Ce n’est pas pour autant le signe que le meneur de jeu des Rockets est totalement débarrassé de sa blessure.

En effet, la douleur est toujours là, mais le joueur voulait revenir pour les dernières semaines de compétition.

« Il va y avoir une douleur tolérable à gérer », annonce-t-il au Houston Chronicle. « Je veux jouer. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas être à 100%, mais je vais jouer. J’ai de la passion et de l’amour pour ce sport et j’ai été écarté des terrains. J’ai fait mon maximum pour revenir. Vingt matches et j’en suis là. La douleur n’est pas si énorme, je peux jouer malgré ça. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. »

Mais pourquoi revenir alors, surtout dans une très faible équipe de Houston, bloquée à la dernière place de la ligue et qui reste sur onze défaites d’affilée ?

« C’est important », répond Kevin Porter Jr. « Ces vingt matches restants sont très importants pour la dynamique de la saison prochaine. Je veux contribuer à gagner des matches. »

Une volonté de jouer appréciée par le coach des Rockets, qui peut de nouveau compter sur son deuxième meilleur marqueur et premier passeur (19 points et 5.5 passes de moyenne).

« C’est très important, vraiment, d’avoir les meilleurs joueurs ensemble pour tenter de construire de bonnes habitudes, de faire les choses bien », estime ainsi Stephen Silas. « On n’a pas eu l’opportunité de le faire depuis un bon moment. Sans les meilleurs éléments, les rotations partent dans tous les sens et on essaie de trouver des solutions. Avec les retours de tous, on peut avoir une solide rotation. »