Il y a de jolies choses à voir dans ce Top 10. Comme la claquette dunk de Zach LaVine ou encore l’envolée puis le shoot important de Malik Monk face aux Clippers.

Pour la première place, la NBA a mis à l’honneur une séquence entre Luguentz Dort et Torrey Craig. Le premier contre par derrière le second, qui montait au dunk, avant de remonter le terrain et de tenter sa chance. Mais Craig prend alors sa revanche avec une grosse gifle.