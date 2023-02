Les Sixers prêts à aborder le programme le plus difficile de toute la NBA

Souffler avant d’éviter de souffrir. Voilà comment les Sixers ont dû aborder ce « All-Star break », en sachant pertinemment ce qui les attendait après cette pause de courte durée.

Après huit jours sans match de saison régulière, Philadelphie a commencé par battre les Grizzlies cette nuit, et va recevoir les Celtics samedi, avant le Heat lundi prochain. Reprise tout sauf en douceur donc.

« Sur les deux premiers, on veut simplement retrouver le rythme. Memphis aussi, non ? Puis après, on peut attaquer les choses avec une grosse détermination. Les deux premiers matchs sont difficiles. Pour les autres équipes aussi, c’est comme ça que je vois les choses, mais c’est un enchaînement compliqué », confirmait Doc Rivers.

Les choses vont se corser un peu plus par la suite avec un « road trip » peu évident (Heat, Mavs, Bucks, Pacers et Wolves). Sur leurs 25 matchs restants, ils se déplacent tout de même à 15 reprises.

« C’est un sacré défi. Je crois qu’on nous a dit qu’en mars, on serait absent 20 jours sur 31, et puis il y a les matchs à venir. On a Memphis, Boston, Miami deux fois, Dallas sur un ‘back-to-back’, Milwaukee, Indy, et Minnesota. Ça va être dur, mais c’est une bonne préparation en vue des playoffs. Je pense que nos gars sont bien reposés après la pause du All-Star et qu’ils sont prêts à se remettre en selle », jugeait Georges Niang.

Selon certains sites spécialisés, en se basant sur le niveau de leurs adversaires, les hommes de Philadelphie font face au calendrier le plus relevé jusqu’à la fin de la saison. En conséquence, ils vont devoir batailler pour espérer intégrer le Top 2 de la conférence.

« J’ai hâte d’y être car je pense que c’est une bonne chose pour nous. Il est temps. S’il y a une chose que j’aime dans le changement de calendrier, c’est qu’aujourd’hui, à la sortie de la coupure, c’est le moment, et donc j’aime ça. Je pense que c’est une bonne chose pour toutes les équipes », formulait toutefois Doc Rivers.