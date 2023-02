Mike Malone accepte l’idée d’une ligue où « toutes les règles favorisent l’attaque »

« C’est quoi le record (de points) cette année ? », demande Mike Malone aux journalistes autour de lui. On répond alors au coach de la « Team LeBron » au All-Star Game, qui se demandait aussi combien de matchs à plus de 50 points il y a eu cette saison, les 71 points inscrits par Donovan Mitchell.

Comme tous les protagonistes et suiveurs de la ligue, le coach des Nuggets constate que, soir après soir, les attaques prennent le pas sur les défenses. « Toutes les règles mises en place favorisent l’attaque, et c’est pourquoi il est de plus en plus difficile de défendre en NBA. Si vous regardez les scores, les points par match et les pourcentages de réussite sont du jamais vus dans l’histoire », pose le technicien en allusion aux 114 points inscrits en moyenne par chaque équipe, avec 47% de réussite. À titre de comparaison, dix ans plus tôt, une formation marquait chaque soir 98 points à 45%…

La révolution du panier à 3-points est passée par là. Mais selon Malone, cette tendance s’explique par le fait que la ligue « veut garder les fans investis. Ils veulent un jeu palpitant, on le comprend. Mais si vous êtes un coach tourné vers la défense, c’est vraiment compliqué de défendre dans un jeu où chaque règle avantage l’attaquant. »

Blasée, la tête à penser des Nuggets, qui aurait rêvé bataillé tactiquement avec John Wooden, Jerry Sloan ou Pat Riley ? Pas vraiment car selon lui, « le jeu est super. Nous ne sommes jamais satisfaits. Adam Silver fait un travail remarquable en cherchant toujours à savoir comment rendre ce sport encore meilleur. C’est tout ce qu’on attend d’un ‘commissioner’. »

Pas de changement de règles à venir

Mike Malone sait aussi que ces tendances en saison régulière ne se vérifient pas lors des phases finales. « Souvenez-vous des finales de conférence de l’an dernier et des Finales NBA. Tu ne pouvais pas rester dans le match sans défendre. Ce n’est pas un hasard si les deux finalistes étaient deux des meilleures défenses de la ligue », rappelle le coach en pensant aux Celtics et aux Warriors, qui présentaient les deux meilleurs « defensive rating » l’an passé.

Puisque la NBA semble trouver un équilibre naturel, entre un basket « feu d’artifice » de saison régulière et celui bien plus intense en playoffs, le coach des Nuggets n’imagine pas de changement de règles susceptibles de nuire aux attaquants. « La NBA est un business. […] Les règles sont en place parce qu’ils veulent des matchs avec beaucoup de points. Ils veulent mettre en valeur les meilleurs joueurs du monde et leur permettre d’exprimer pleinement leur talent. Cela ne changera pas, alors à nous, entraîneurs et joueurs, de nous adapter. »

Une adaptation qui passe par la quête « de moyens d’être créatif. Le jeu est en évolution permanente. Entre mon arrivée dans la ligue il y a 23 ans à aujourd’hui, il a changé, et dans dix ans il va encore changer. Vous voulez être en avance par rapport à cette tendance, être l’équipe qui réagit à cela ou qui le combat. Il faut s’assurer de se remettre constamment en question. »