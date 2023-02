Kyrie Irving répond aux critiques de la NBA sur le « load management »

Même s’il n’est plus vice-président , Kyrie Irving s’est exprimé en vrai défenseur des droits des joueurs au sujet de la polémique autour du « load management ». Cela fait plusieurs fois que Adam Silver s’en prend aux mises au repos abusives des stars de la ligue, et il a déjà brandi une première menace : l’obligation de disputer un nombre de matchs minimum pour pouvoir prétendre aux différentes récompenses majeures de fin de saison. Kyrie Irving a donc livré son point de vue sur la question, estimant que les joueurs n’étaient pas des robots.

« Je ne sais pas qui a inventé le terme de « load management » pour évoquer les joueurs qui font l’impasse sur certains matchs, ou ce récit qui continue sur des joueurs ou des stars qui ne seraient pas toujours disponibles. Je ne sais pas qui a commencé ça, mais c’est complètement parti en vrille », estime Irving. « Je pense que cela a déshumanisé certains d’entre nous dans notre manière de nous préparer au quotidien. C’est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des caméras sur nous en permanence. C’est un sport de haut niveau, un sport de combat. C’est très agressif ».

Le dernier mot doit revenir aux joueurs concernés

Pour Kyrie Irving, il est très difficile de juger si un joueur « abuse » lorsqu’il demande à se reposer ou que le staff médical assure qu’il est nécessaire qu’il se repose.

« Personne ne sait comment le corps d’une autre personne se rétablit. La seule personne qui le sait, c’est le blessé. Nous faisons de notre mieux pour dire ce qui se passe, mais vous avez des médecins en ligne qui disent à tout le monde qu’untel doit être de retour dans deux semaines. Et cette personne d’ajouter que le joueur n’est pas vraiment blessé, qu’il ne veut juste pas jouer. Je pense que ça a pris une proportion démesurée. Mais nous, en tant que joueurs, ça nous tient vraiment à cœur de nous préparer à un très haut niveau et de jouer non seulement pour nos familles, mais aussi pour les fans qui nous soutiennent. Nous ne sommes rien sans nos fans ».

De son point de vue, seuls les joueurs peuvent avoir le dernier mot sur ce qu’ils ressentent et donc sur leur capacité à jouer ou non.

« Je pense simplement que le discours doit changer sur ces questions de « load management ». Quatre-vingt-deux matchs, c’est long… Je ne dis pas que nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes en 2023. Nous avons toute les technologies nécessaires. Nous devons les utiliser à bon escient, et nous devons communiquer sur l’objectif de chacun individuellement. Le corps de chacun est différent. On peut voir quelqu’un guérir en deux semaines, mais quelqu’un d’autre pourra mettre un mois et demi à guérir de la même blessure. C’est tout simplement différent ».

Un sujet qui reviendra inévitablement sur la table lors de la négociation du prochain accord collectif, et un point sur lequel le syndicat des joueurs attendra des réponses claires.