Phoenix entre dans la danse pour Kevin Love

Alors qu’il négocie la rupture de son contrat avec Cleveland, Kevin Love était pressenti du côté de Miami. Mais voilà, une nouvelle équipe serait entrée dans la danse, et pas des moindres : les Phoenix Suns.

Selon ESPN, Phoenix fait ainsi partie des équipes intéressées par l’intérieur shooteur. À noter que le club possède encore un « spot » ouvert dans son roster, une dernière place qui pourrait bien être utilisée pour signer le champion NBA 2016. De plus, ils ont la possibilité d’offrir un plus gros contrat à Kevin Love que Miami.

Avec l’arrivée de Kevin Durant, les Suns possèdent désormais un impressionnant « Big Three », avec Devin Booker et de Chris Paul. Désormais, il ne leur manque plus qu’à densifier leur effectif. Car il faut bien combler les départs de Mikal Bridges ou Cameron Johnson. L’arrivée de Terrence Ross va faire du bien mais celle de Kevin Love pourrait en faire encore plus. Même s’il réalise une saison décevante, il a l’expérience des grands rendez-vous en playoffs.

De plus, il a l’habitude d’évoluer dans un schéma où il est en soutien d’une ou plusieurs superstars, en « catch-and-shoot », sans avoir besoin d’avoir la balle en main. Il l’avait déjà fait à Cleveland, épaulant LeBron James et Kyrie Irving. Ses qualités pour écarter le jeu lui permettent de remplir ce rôle de façon efficace.

Si l’arrivée de Kevin Love dans l’Arizona venait à se concrétiser, il n’arriverait pas totalement en terre inconnue. Pour rappel, James Jones, champion NBA 2016 avec Kevin Love à Cleveland, est le GM des Suns. Celui-ci pourrait donc avoir un rôle important pour attirer son ancien coéquipier.

De plus, Kevin Love a également déjà évolué aux côtés de Chris Paul et Kevin Durant aux JO 2012 à Londres. Une compétition au cours de laquelle Team USA avait remporté l’or en étant invaincu tout au long de la compétition.