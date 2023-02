Les Celtics avaient proposé Payton Pritchard aux Spurs

Les Celtics cherchent un intérieur depuis plusieurs jours, et la direction avait jeté son dévolu sur Jakob Poeltl, le précieux pivot des Spurs, Avant qu’il ne retourne à Toronto, en échange de Khem Birch, d’un premier tour de Draft protégé en 2024 et de deux futurs seconds tours de Draft, Brad Stevens avait fait une offre.

Selon MassLive, Boston proposait ainsi Payton Pritchard, Danilo Gallinari et plusieurs seconds tours de Draft. L’absence d’un premier tour de Draft a sans doute pesé dans la balance, et la concurrence sait désormais ce que propose Boston pour trouver cet intérieur.

Pour l’instant, c’est Blake Griffin, Grant Williams et Luke Kornet qui assurent en l’absence d’Al Horford et/ou Robert Williams, et ça s’est plutôt bien passé face aux Sixers de Joel Embiid. Mais sur la durée, et surtout en playoffs, ce sera compliqué pour Griffin ou Kornet d’apporter quelque chose.

C’est pour cette raison que les Celtics ont finalement opté pour Mike Muscala, qui arrive du Thunder en échange de Justin Jackson et deux seconds tours de Draft. Une offre bien plus modeste.

Rappelons que les Celtics possèdent aussi une enveloppe (« trade exception ») de 5.9 millions de dollars à utiliser dans un éventuel échange. Cette enveloppe expire ce soir à 21h00.