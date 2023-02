Stats & Highlights | Les Cavaliers puissance quatre, trois à la suite pour les Raptors

Même sans Donovan Mitchell, ni Darius Garland, pas de problème pour les Cavaliers face aux Pistons, qui décrochent ainsi une quatrième victoire de suite. Les Raptors aussi continuent de gagner, avec un troisième succès de rang en écartant les pauvres Spurs qui enregistrent une seconde série de 10 défaites d’affilée cette saison…

Les Wizards ont dominé les Hornets, qui restent sur cinq défaites de suite, quand les Kings ont dû batailler pour venir à bout de Houston. C’est une quatrième défaite consécutive pour les hommes de Stephen Silas.

Washington – Charlotte : 118-104

Kristaps Porzingis a fait la différence tout seul ou presque face à des Hornets toujours aussi maladroits à 3-pts. Après une première mi-temps équilibrée, l’intérieur letton a collé un 8-2 à Charlotte après la pause, pour donner douze points d’avance aux siens.

Il marquera 15 de ses 36 points dans ce troisième quart-temps. Charlotte n’aura aucun réaction même quand Porzingis rejoindra le banc. Quand il revient dans le dernier acte, l’ancien de Dallas enfonce le clou avec un panier primé et les Wizards infligent une cinquième défaite de suite aux Hornets.

Cleveland – Detroit : 113-85

Les Cavaliers ont profité de la réception des Pistons pour laisser au repos Donovan Mitchell et Darius Garland. Pour dominer les troupes de Dwane Casey, ils ont appuyé à l’intérieur avec un duo Evan Mobley – Jarrett qui marque 21 points en premier quart-temps.

L’écart est fait, mais ne tiendra pas puisque les Pistons reviennent dans les deux quart-temps suivants. Mais en dernier, Cleveland va trop vite avec un 26-4 en sept minutes ! Killian Hayes (9 points et 6 passes) et sa bande ne peuvent pas suivre et s’inclinent logiquement.

Toronto – San Antonio : 98-112

Pascal Siakam (37 points) était trop fort pour les faibles Spurs. En premier quart-temps, le Camerounais compile 18 points et 7 rebonds, sans manquer le moindre tir ! Toronto a pris les commandes, San Antonio résiste et les deux équipes n’ont que trois points d’écart à la pause.

En seconde période, le champion 2019 continue son chantier avec 9 points en troisième quart-temps. Il est bien secondé par Fred VanVleet et Gary Trent. Les joueurs de Gregg Popovich sont plombés par les ballons perdus, dont les Canadiens profitent très bien. Donc sans trembler, Toronto file vers la victoire.

Houston – Sacramento : 128-130

Le dernier coup de gueule de Stephen Silas a permis à ses joueurs de proposer un basket plus convaincant face aux Kings. Portés par un Jalen Green auteur de 41 points, les Texans sont dans les parages en dernier quart-temps. Puis, sur un 6-1, ils passent même devant. Sacramento répond avec un 7-0, avant un nouveau 5-0 des Rockets et les deux équipes sont à égalité 121 partout.

Domantas Sabonis marque et donne l’avantage aux siens, mais Green donne cinq points d’avance à Houston, à 80 secondes de la fin. De’Aaron Fox vole le ballon dans les mains de la star locale, puis marque deux fois de suite. Dans la dernière seconde, le joueur de Sacramento est victime d’une faute à 3-pts d’Eric Gordon. Fox ne tremble pas et marque les trois lancers-francs pour donner la victoire à Sacramento.