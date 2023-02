Stats & Highlights | Dallas enfonce New Orleans, Cleveland et Chicago assurent à la maison

Depuis deux semaines, et après ce succès contre Memphis, les Cavaliers continuent de jouer au yo-yo : une défaite, une victoire, une défaite, une victoire etc. Pour les Grizzlies en revanche, c’est toujours aussi dur avec sept revers sur les huit derniers matches.

Les Bulls ont pu compter sur leurs soldats pour l’emporter face aux Hornets. Enfin, soirée mouvementée pour Luka Doncic et les Mavericks. Dallas avait une large avance, le All-Star s’est blessé, ses coéquipiers ont déjoué et les Pelicans n’étaient pas loin d’arracher une prolongation. Les arbitres ont fait une erreur dans le « money time » et New Orleans s’enfonce avec une dixième défaite de suite !

Cleveland – Memphis : 128-113

Cette rencontre va évidemment faire parler pour la bagarre entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks, en milieu de troisième quart-temps. Néanmoins, avant et après, il y a eu match. Le début fut même équilibré, avec un duel entre Darius Garland et Ja Morant.

Puis, en fin de première période, les Cavaliers font un premier break. L’incident entre les deux joueurs arrive et, portés par Garland, les Cavaliers terminent très fort le troisième quart-temps. Jarrett Allen enfile les dunks, l’écart se creuse et les Grizzlies ne répondent plus. Deuxième défaite de suite pour Memphis, la 7e en huit matches.

Chicago – Charlotte : 114-98

DeMar DeRozan et Zach LaVine n’étaient pas dans un grand soir, avec seulement 25 points à 7/20 au shoot à eux deux, mais les Bulls n’avaient pas besoin de grandes performances des deux stars pour l’emporter puisque, comme trop souvent, les Hornets ont été très maladroits à 3-pts.

De plus, Nikola Vucevic (17 points, 12 rebonds) Ayo Dosunmu (22 points), Coby White (20) et Andre Drummond (15 points et 11 rebonds en 15 minutes) ont assuré. Les Bulls ont fait la différence en début de seconde période, avec un 10-0 à la sortie des vestiaires. Les Hornets n’ont pas de solutions et LaMelo Ball, frustré par les arbitres, sera même expulsé dans les dernières secondes.

Dallas – New Orleans : 111-106

Arrivés à Dallas quelques heures seulement avant le début de rencontre, les Pelicans ont été rapidement dominés par un Luka Doncic de gala. Le Slovène avait déjà inscrit 27 points à la pause, les Mavericks avaient profité des 13 ballons perdus de New Orleans pour marquer 25 points et le tableau d’affichage était clairement en faveur des Texans : 70-43. On pense alors que la rencontre est pliée.

Sauf que, en milieu de troisième quart-temps, Doncic se fait mal au talon droit sur une chute. Il doit quitter ses coéquipiers. Les Pelicans sentent alors qu’il y a un coup à jouer. Ils remontent et ne sont plus qu’à quatre points à une minute de la fin ! Malheureusement pour eux, les arbitres vont siffler une sortie de balle (avant de reconnaître qu’elle n’existait pas) qui prive Brandon Ingram et sa bande d’une balle d’égalisation. Spencer Dinwiddie assure aux lancers-francs et rassure Dallas, en attendant d’en savoir plus sur la blessure de Doncic.