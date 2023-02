Son équipe plongeait au classement, mais Damian Lillard n’est pas du genre à laisser tomber, et le meneur des Blazers semble donc avoir encore haussé son niveau de jeu depuis quelques matchs, afin de relancer Portland.

Nouvelle démonstration à Memphis, la deuxième meilleure équipe de l’Ouest. Alors qu’il a pourtant vu Jusuf Nurkic puis Jerami Grant rejoindre l’infirmerie en cours de partie, le meneur a livré une nouvelle prestation magistrale, avec 42 points à 11/22 au tir et 15/16 aux lancers-francs, 10 passes décisives et 8 rebonds !

Surtout, il a su punir tous les défenseurs et les couvertures défensives que lui ont opposé les Grizzlies.

« Nous avons sauté sur son dos et il nous a portés, comme il le fait toujours », expliquait Chauncey Billups. « Il a vraiment contrôlé le tempo et le rythme du match avec la façon dont il a joué. Il a alterné les choses. Attaquer pour faciliter et attaquer pour marquer. Je pense qu’il a fait du bon travail en gardant leur défense en déséquilibre. »

En effet, Damian Lillard a profité des espaces qui s’ouvraient en un-contre-un, mais il a été aussi efficace sans ballon, et il a également fait confiance à ses coéquipiers lorsque Memphis le prenait à deux.

Une nouvelle performance magistrale, qui a laissé le public exprimer des « Oh » de frustration à chaque panier, alors que Dillon Brooks, premier défenseur sur le meneur de jeu en deuxième mi-temps, s’en voulait également…

« Je n’ai pas assez bien défendu sur Damian Lillard », râlait-il ainsi après la rencontre. « Il a commencé à mettre des paniers. Même s’il s’agissait de tirs difficiles, je dois faire mieux pour les contester. Faire quelque chose pour le décourager de tirer quand il commence à être chaud. » Pas simple.