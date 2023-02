Stats & Highlights | Les Hawks sans pitié face aux Suns, les Kings et les Rockets enchaînent

Les temps sont durs pour le Thunder ces derniers jours. L’embellie de janvier est loin, avec ce revers contre les Rockets, qui est le troisième en quatre matches. Pour Houston, c’est la troisième fois de la saison que la franchise enchaîne deux succès de rang.

Les Kings aussi sont sur deux victoires, après avoir écarté les Spurs. Les troupes de Gregg Popovich continuent d’accumuler les revers : sept de suite désormais. Enfin les Suns, qui restaient pourtant sur deux victoires, ont été écrasés par les Hawks.

Houston – Oklahoma City : 112-106

Après un 9-0 pour passer devant, puis un 7-0 et enfin un 7-1, toujours en troisième quart-temps, le Thunder pensait sans doute avoir fait le plus dur. Surtout quand Tre Mann ouvre le dernier acte avec un panier primé. Mais les Rockets ont été tenaces.

Garrison Mathews et Tari Eason (20 points, record en carrière) répondent à 3-pts avant que ce dernier ne manque quatre shoots de suite sur la même action, mais ne prenne quatre fois son rebond pour finalement marquer ! Les Texans sont devant et passent un 5-0. Kenyon Martin Jr. scelle la victoire avec un dunk. Deuxième victoire de suite pour les Rockets, deuxième défaite de rang pour Oklahoma City.

San Antonio – Sacramento : 109-119

Les Kings n’étaient pas dans un grand soir d’adresse à 3-pts. Ils ont donc appuyé à l’intérieur avec Domantas Sabonis, auteur de son meilleur de la saison avec 34 points. Le Lituanien a fait des dégâts dès le premier quart-temps avec 17 points. En deuxième quart-temps, toujours en insistant à l’intérieur, les Californiens passent un 14-2.

Bien que maladroits derrière l’arc et imprécis (18 ballons perdus), les Spurs restent dans les parages. Ils ne sont qu’à trois points durant le troisième quart-temps mais Sacramento a toujours une réponse. Et encore en dernier acte, après deux minutes de jeu, il n’y a toujours qu’un petit point d’écart. De’Aaron Fox se charge d’écarter les troupes de Gregg Popovich, qui s’inclinent pour la septième fois de suite.

Phoenix – Atlanta : 100-132

Pas de passe de trois et surtout une soirée à oublier pour les Suns. Les joueurs de Monty Williams ont été pris à la gorge dès les premières minutes et rapidement été menés 11-4. Les Hawks ont été adroits à 3-pts, pas les Suns, qui ont en plus perdu 16 ballons transformés en 31 points par Dejounte Murray et sa bande.

En début de deuxième quart-temps, Atlanta enfonce le clou avec un 13-0. L’écart est fait et Phoenix ne reviendra pas.

40 points marqués en deuxième quart-temps puis 36 dans le suivant : les Hawks abordent le dernier acte avec 35 points d’avance ! Victoire facile ainsi qu’une belle façon de rebondir après deux défaites.