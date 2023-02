Les Celtics écrabouillent Kyrie Irving et les Nets : +43 !

Derrière un Jayson Tatum bouillant et une défense intraitable, les Celtics entament le match sur un incroyable 35-7 et comptent rapidement jusqu’à 31 points d’avance (44-13) !

Il faut attendre le deuxième quart-temps pour voir Brooklyn relever la tête. Joe Harris marque trois tirs primés et Cam Thomas ajoute dix points en sortie de banc pour réduire doucement l’écart (62-40).

Le sursaut des Nets est toutefois de courte durée. Toujours aussi adroit de loin, Boston termine la mi-temps sur un 17-5 pour rentrer aux vestiaires à +34 (79-45) ! Malgré un Kyrie Irving efficace après la pause, les Nets ne parviennent pas à immiscer le moindre doute chez leur adversaire. L’écart ne descend jamais sous la barre des 30 points, et Boston file vers une victoire tranquille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il ne fallait pas rater le début du match. Parfois tendre après deux jours de repos, les Celtics ont cette fois sauté à la gorge des Nets. Tout est parti d’une défense redoutable, limitant Brooklyn à 28% aux tirs et 16% à 3-points. Boston a alors pu courir en transition et trouver du rythme. Qui dit rythme dit adresse, et les Celtics ont fait un festival ! Ils ont terminé le premier quart temps avec 46 points à 62% aux tirs, dont un joli 8 sur 11 à 3-points. Jayson Tatum, auteur de quatre tirs primés, a fini la période avec 18 points alors que Jaylen Brown en a ajouté 12.

– La paire Tatum – Brown plus forte que les titulaires de Brooklyn. Dans un match qui n’a pas manqué de statistique nettement à l’avantage des Celtics, comme leur domination au rebond (57 à 32) ou à 3-points (26 marqués contre 9), c’est celle concernant les deux « Jays » qui sautent aux yeux. Tatum et Brown ont en effet marqué plus de points que l’ensemble du cinq de départ des Nets (57-55) ! Une soirée vite à oublier pour Brooklyn.

– Ben Simmons et T.J. Warren de retour samedi ? Les deux joueurs qui ont raté leur troisième match cette nuit devrait faire le retour samedi contre les Wizards. Jacque Vaughn se voulait optimiste avant la rencontre.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Auteur de 18 de ses 31 points en premier quart temps, c’est lui qui a mis son équipe sur orbite dès les premières minutes du match.

✅ Jaylen Brown. À l’image de son compère, Jaylen Brown s’est lui aussi amusé dans la défense des Nets, terminant la rencontre avec 26 points.

✅ Kyrie Irving – Cam Thomas. Les deux meneurs/arrières ont été les seuls joueurs à passer la barre des 15 points pour Brooklyn. Kyrie Irving a marqué 20 points et Cam Thomas en a rajouté 19.

⛔ Seth Curry – Nic Claxton. En pleine bourre depuis deux semaines, les deux joueurs ont été discrets face à la défense agressive de Boston. Seth Curry a fini avec 7 points à 3/9 aux tirs, alors que Nic Claxton a du se contenter de 9 points et 6 rebonds.

LA SUITE

Boston (37-15) : réception des Suns vendredi.

Brooklyn (31-20): réception des Wizards samedi.