Les efforts récompensés des Rockets

Stephen Silas ayant laissé sa place sur le banc, pour assister à une cérémonie en hommage à son père à Charlotte, les Rockets avaient également des absents sur le parquet à Detroit. Et pas des moindres : Jalen Green, Kevin Porter Jr. et Alperen Sengun. Soit les trois meilleurs marqueurs de l’équipe cette saison.

Pas la meilleure des façons d’aborder cette rencontre, même face aux faibles Pistons dans cette bataille de cancres. Cette impression fut confirmée après moins de quatre minutes de jeu, quand les hommes de Dwane Casey menaient 16-4… Mais les joueurs ont « joué le jeu » comme le dira John Lucas, qui a assure l’intérim sur le banc.

« Il fallait prendre une décision. Abandonner ou continuer de se battre. On pouvait aller dans un sens comme dans l’autre. Là, les joueurs présents ont voulu se battre », assure Tari Eason au Houston Chronicle. « L’idée, c’était de jouer dur », poursuit Kenyon Martin Jr.

Les Rockets ont en effet sorti les muscles et gagné la bataille des rebonds (48 à 36), avec 16 prises offensives, transformées en 21 points sur seconde chance. « Aller chercher les rebonds, ce fut vraiment la clé pour gagner ce match », remarque Jae’Sean Tate.

Ces rebonds et ses possessions supplémentaires ont compensé le manque d’adresse des Texans pendant une majorité de la partie. Après 39 minutes, ils n’étaient qu’à 3/20 derrière l’arc… Il y a eu ensuite ces cinq paniers primés de suite qui ont fait du bien. Mais c’est bien le rebond qui est l’histoire de cette rencontre, de sa fin surtout.

« 98 % de ce succès viennent du travail et des efforts »

Il reste quarante secondes à jouer et les Pistons ont trois points d’avance. Kenyon Martin Jr. inscrit un panier avec la faute. Il manque le lancer-franc, rattrapé par Jae’Sean Tate qui rate sa tentative, finalement sauvée par « KMJ » qui marque une claquette. Deux paniers et deux rebonds offensifs en quelques secondes pour prendre l’avantage.

« On savait qu’il manquait des joueurs et aussi beaucoup de points, tout le monde peut le voir », assure Jae’Sean Tate. « Mais on a été excellent pour élever notre niveau. Tous les jeunes ont contribué à cette victoire. Ce n’était pas beau, mais on a fait tout ce qui était nécessaire pour l’emporter. »

Une victoire reste une victoire et encore plus à Houston, pire équipe de la ligue avec seulement douze petits succès depuis le début de saison. Celle-là est non seulement pour Stephen Silas mais aussi pour les joueurs qui ont fait les efforts pour l’arracher.

« 98% de ce succès viennent du travail et des efforts », juge John Lucas pour l’AP. « Comme nos trois meilleurs marqueurs n’étaient pas là, beaucoup de nos joueurs étaient impatients car la balle allait circuler et ils auraient une chance de jouer. Le coach nous a déjà écrit pour nous féliciter. Il n’était pas là pour rendre hommage à son père et j’espère que la victoire a rendu les choses un peu moins difficiles. »