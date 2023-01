Le MVP de la nuit | Kyrie Irving dans son « monde »

Le journaliste n’a pas eu le temps de finir sa question. Celui-ci faisait remarquer à Kyrie Irving qu’il était probablement irréaliste de penser que le meneur des Nets allait marquer 50 points chaque soir, en l’absence de Kevin Durant. « Je ne crois pas que ce soit irréaliste », interrompt le meneur avant d’inviter le journaliste à reprendre, en précisant qu’il blaguait.

Cette nuit dans l’Utah, il a montré tout son sérieux en claquant sa meilleure marque de la saison : 48 points (18/29 aux tirs dont 8/15 de loin), 11 rebonds, 6 passes et 4 interceptions pour 55 d’évaluation ! « Il est dans un monde différent. Il est dedans. Il est dans un autre type de zone et il rentre ces gros tirs encore et encore », rend hommage Nic Claxton, son lieutenant de la soirée (20 points).

Le meneur de jeu a effectivement multiplié les exploits pour assurer la première victoire des Nets depuis le début de la convalescence de Kevin Durant. Un « fadeaway » en cœur de raquette devant Mike Conley, un « stepback » à mi-distance devant Jared Vanderbilt, un panier primé en première intention en transition à neuf mètres…

Avec toute sa palette offensive, Kyrie Irving a foudroyé le Jazz dans le dernier quart-temps avec 21 points inscrits.

« Chaque soir, j’essaie d’atteindre cette zone. En particulier dans le quatrième quart-temps, quand c’est le moment de gagner. Mais je pense simplement que la façon dont on a démarré le match a vraiment fait la différence ce soir et ensuite, j’ai senti qu’on avait grandi collectivement par rapport à la façon dont on a terminé », juge le meneur qui a également signé son record de la saison aux rebonds.

Montrer l’exemple

Le meneur dit avoir voulu « montrer l’exemple » et « tout le nécessaire pour gagner. C’est l’objectif. Quand mes coéquipiers répondent présent, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour moi. Je me suis senti bien dès le départ, j’ai rentré des tirs et on a trouvé notre rythme en seconde période. J’étais bien avec mon tir, ça m’a beaucoup aidé. »

« C’est son truc, c’est ce qu’il a fait toute l’année. En ce moment, il nous mène et on suit son exemple. On lui fait confiance, il nous fait confiance, donc le voir exploser comme ça est toujours spécial », apprécie Royce O’Neale, l’un des rares autres joueurs des Nets à avoir dépassé la barre des 10 points sur ce match.

Cette performance de feu porte également la marque de Jacque Vaughn. « J’ai confiance en Jacque pour être capable de produire des systèmes dans la dernière ligne droite. Il vient me voir et on en parle. On a pu développer un dialogue, qui continue de croître d’un match à l’autre, donc ça me donne beaucoup de confiance dans le quatrième quart-temps pour être capable de jouer de cette façon », termine le meneur All-Star.