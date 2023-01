Le Top 5 de la nuit | Stephen Curry dans son jardin au TD Garden

Il y aurait sans doute eu de quoi pousser jusqu’à un Top 10 avec les envolées de Zach LaVine, Derrick Jones Jr et compagnie. La ligue s’en est tenue à un Top 5 avec le seul Derrick Jones Jr envoyé au alley-oop par Goran Dragic à la troisième place pour représenter ce « NBA Paris Game ».

Devant lui, on retrouve deux actions du choc de la nuit entre Boston et Golden State, avec un contre in-extremis d’Al Horford sur Jordan Poole, et ce panier venu d’ailleurs de Stephen Curry au buzzer de la première mi-temps.