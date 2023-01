Un rayon de soleil pour Richaun Holmes

11 points et 11 rebonds. Telles étaient les statistiques globales de Richaun Holmes en 2023. Le tout en sept matches, dont cinq qu’il avait terminés avec moins de neuf minutes pour s’exprimer. Ces premiers jours de l’année étaient une photographie assez juste de sa saison, pour le moins compliquée.

Très souvent titulaire ces dernières saisons, le pivot de Sacramento est désormais souvent oublié sur le banc. Et quand il joue, il n’a que peu de minutes à se mettre sous la dent.

Face aux Lakers, avec l’absence de Domantas Sabonis, il avait donc une occasion en or pour se montrer. Il n’a pas raté son rendez-vous avec un match parfait : 16 points à 7/7 au shoot, 11 rebonds et un +/- de + 23.

« Je devais rester prêt, jouer et faire ce que je pouvais », explique l’intérieur qui n’avait joué que huit minutes au total sur les quatre derniers matches, à NBC Sports. « Ce ne fut pas facile, donc être présent et aider mes coéquipiers à gagner, ça fait remonter des émotions chez moi. Il y a de la passion et du travail dans ce sport. Je suis heureux d’avoir gagné. »

Richaun Holmes a même été décisif puisqu’il a inscrit les deux lancers-francs qui ont scellé la victoire des Kings dans les dernières secondes, après le panier de Kendrick Nunn et la faute de Max Christie. « Je devais mettre les lancers-francs. J’ai tout donné, j’ai joué aussi dur que possible. »

Pour saluer sa performance, le joueur a reçu le titre de défenseur du match. Ainsi que les louanges de son coach.

« On l’a vu depuis le début de la saison : on a une équipe dense », souligne Mike Brown. « On sait qu’on va avoir des joueurs malades ou blessés, donc avoir cette mentalité d’élever son niveau de jeu pour prendre la place de l’autre est énorme. Holmes a joué 31 bonnes minutes pour nous. Plus important encore, il a pris 11 rebonds, dévié quatre ou cinq ballons. On a eu besoin de chacun de ses rebonds. »

