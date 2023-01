Killian Hayes veut participer à la Coupe du monde 2023

Depuis sa Draft en 2020, Killian Hayes n’a jamais porté le maillot tricolore, que ce soit aux Jeux olympiques 2021 ou à l’Euro 2022. Mais cela pourrait changer dès cette année, puisque le meneur des Pistons a confié dans les colonnes du journal L’Équipe qu’il comptait bien participer à la Coupe du monde 2023, l’été prochain.

« Je me sens prêt et j’ai envie de faire partie de ce groupe », avouait-il justement. « Après, ta place n’est pas donnée, il faut se battre pour l’avoir. J’ai pu discuter avec [Nicolas Batum] de mon état d’esprit et du camp d’entraînement prévu cet été. C’est quelque chose que je veux faire, je veux m’entraîner avec l’Équipe de France et essayer de gagner ma place. »

À 21 ans, Killian Hayes entend ainsi effectuer ses débuts « chez les grands » au Japon, en Indonésie et aux Philippines (25 août — 10 septembre). Même s’il répète que rien ne lui sera acquis pour autant…

« Oui, c’est le but [de disputer la Coupe du monde 2023]. Mais il faut gagner sa place, il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis des années. Tout va se jouer au camp d’entraînement cet été. Je vais jouer, apprendre le jeu de l’équipe, les systèmes en place et on verra. »

Vincent Collet pense à lui

S’il admet ne pas avoir encore parlé directement à Vincent Collet, mais simplement à son assistant Ruddy Nelhomme, Killian Hayes (10.0 points, 5.7 passes et 1.3 interception de moyenne cette saison) fait en tout cas partie des plans du sélectionneur des Bleus. D’autant qu’en l’absence de Thomas Heurtel, sa présence permettrait de soulager le groupe français à la création, au-delà de le renforcer en défense…

« Il est clairement dans ma réflexion », précisait l’entraîneur de Boulogne-Levallois, toujours à nos confrères de L’Équipe. « Il fait partie des joueurs concernés. On l’observe et on voit de très bonnes choses, ce qui est une bonne nouvelle, surtout à son poste de meneur. Il avance dans un contexte particulier, celui d’une équipe en difficulté, mais ses progrès et sa capacité de création, à la passe notamment, sont des choses intéressantes. »

En attendant d’échanger avec Vincent Collet, pourquoi pas dès cette semaine sur Paris, Killian Hayes tâchera de briller lors du « NBA Paris Game » de jeudi, puis de terminer sa saison sur une bonne note. Dans la lignée de ce qu’il propose depuis son retour de suspension : 14.6 points, 8.0 passes et 2.3 interceptions par rencontre, à 46% aux tirs et 38% à 3-pts !