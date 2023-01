Enfin le déclic pour les Raptors ?

Folle fin de rencontre à New York entre les Knicks et les Raptors. Les premiers ont eu les commandes en fin de match, avec cinq points d’avance, avant de les gâcher face aux paniers de Fred VanVleet. Puis en prolongation, ce sont les seconds qui se dirigent vers une victoire, avec six points d’écart à 50 secondes du terme.

Un ballon volé par Julius Randle, des rebonds offensifs et des lancers-francs de R.J. Barrett plus tard, Jalen Brunson a la balle de match alors que Toronto a deux points d’avance. Le meneur de jeu, tout juste élu joueur de la semaine, remonte la balle, se stoppe derrière l’arc et envoie son shoot. C’est raté…

« Je voulais simplement que ça ne rentre pas », commente Nick Nurse, pour le Toronto Star, en voyant Jalen Brunson prendre ce dernier tir devant lui. « J’étais aux premières loges. J’étais dans l’angle où il a pris le tir et j’espérais qu’il allait le manquer. »

Le coach et les Raptors peuvent souffler : ils repartent de New York avec une victoire face à une équipe en forme en plus, qui restait sur trois succès d’affilée. C’est un quatrième succès en cinq matches pour les Canadiens, soit leur meilleure série de la saison.

« On a perdu beaucoup de matches serrés cette saison, celui-ci fait du bien », confie d’ailleurs Fred VanVleet. « C’est une de ces saisons où on prend tout ce qu’on peut à ce stade. C’est une grosse victoire pour nous, une sur laquelle on peut construire pour le futur. »

Nick Nurse est-il d’accord avec la dernière phrase de son meneur de jeu ? Après des semaines d’irrégularité et de résultats décevants, les Raptors seraient-ils enfin lancés ?

« Je l’espère », répond le champion 2019 à ESPN. « On a connu des séquences compliquées et beaucoup de matches où on n’a pas bien joué. Après, il y a aussi eu des rencontres où on a bien joué, contre de très bonnes équipes, à domicile comme à l’extérieur. On doit vivre moins de soirées durant lesquelles on joue mal et plus comme celle de ce soir. On aura alors une chance de battre n’importe qui. On sait qu’on en est capable. »