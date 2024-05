Les agents de John Collins priés de lui trouver un club…

Auteur de la claquette de la victoire face aux Pacers, John Collins sait depuis plusieurs mois que ses dirigeants cherchent à l’échanger. Comme c’est le grand remue-ménage dans l’organigramme, on imagine que ce n’est pas simple d’accorder ses violons, et selon Marc Stein, la direction a carrément demandé aux agents du joueur de lui trouver un point de chute. Pour l’instant, ça n’a pas abouti mais notre confrère rappelle que trois franchises seraient intéressées par ses services : le Jazz, les Wizards et les Pacers.

Sur le papier, seul Indiana aurait éventuellement un intérêt sportif à le récupérer pour l’associer à Myles Turner sous les panneaux. Mais on doute qu’Atlanta soit disposé à renforcer un concurrent direct dans la course aux playoffs. Du côté de Utah, Lauri Markkanen se débrouille parfaitement aux côtés de Kelly Olynyk, et peut-être que le Canadien pourrait donc faire ses valises. Quant à Washington, il s’agirait sans doute de se prémunir d’un éventuel départ de Kyle Kuzma cet été.

Du côté de l’intéressé, il a appris à gérer ces bruits de couloir, et finalement, qu’il reste ou parte, ça lui importe peu.

« Honnêtement, je m’en fiche », répond-il. « Je joue au basket et je n’ai aucun contrôle sur cet aspect, sur les décisions qui seront prises. Je peux bien dire que je veux ci ou ça, mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je suis familier de ce flou. Évidemment, c’est épuisant, mais ça fait partie du business. J’essaie de ne pas y penser. J’essaie de jouer mon meilleur basket. Je n’attends ou ne souhaite rien. J’essaie d’être réaliste et positif. Je suis à l’aise avec ce qui pourrait se passer, car je suis dans cette situation depuis un moment. Voilà pourquoi après trois années à vivre ça, j’en suis arrivé à un point où je m’en moque. C’est ma vie depuis trois ans. »

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.2 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.2 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 Total 432 29 54.8 35.8 78.5 2.2 5.8 8.1 1.4 3.1 0.6 1.4 1.0 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.