Au printemps dernier, quand l’immense Jay Wright a annoncé sa retraite du coaching, on se doutait que la saison 2022/23 allait être particulière et parfois mouvementée pour Villanova, qui entrait ainsi dans une nouvelle ère, sans son brillant technicien sur le banc pour la première fois en 20 ans.

On ne pouvait en revanche pas forcément s’imaginer que cette première année post Jay Wright serait à ce point pénible pour les Wildcats, partis sur les bases d’une saison bouclée avec un bilan négatif, pour la troisième fois seulement au XXIe siècle…

Ce weekend, les hommes de Kyle Neptune ont effet perdu un troisième match de suite en Big East, à l’extérieur sur le parquet de Butler (71-79), récoltant ainsi une cinquième défaite en sept matchs en conférence, et plus largement une dixième défaite en 18 matchs joués cette saison.

Avant-dernier de la Big East à l’heure actuelle, Villanova s’enfonce clairement au classement de sa conférence, au cours d’une saison qu’il est de plus en plus tentant de qualifier de transition, en attendant des jours meilleurs, entre blessures fréquentes et niveau de jeu tout simplement insuffisante pour espérer mieux.

Parmi les quelques satisfactions dans cet exercice un peu morose pour ce programme qui fut au sommet du basket universitaire à la fin des années 2010, il y a tout de même le « freshman » Cam Whitmore, absent du début de la saison à cause d’une blessure à la main, mais qui ne cesse de monter en puissance semaine après semaine, alors qu’une sélection dans le Top 5 de la Draft 2023 pourrait être la prochaine étape pour lui.

Au bord du précipice, Kentucky se relance face à Tennessee !

Au fond du trou après une semaine cauchemardesque, peut-être la plus ratée de l’ère John Calipari, les Wildcats ont remporté une victoire très importante ce weekend (63-56), tant pour le sort de leur saison que pour leur moral, sur le parquet de leur rival Tennessee (#5 du Top 25 cette semaine).

Pourtant logiquement pas favoris, les hommes de « Coach Cal » ont fait preuve de courage et de résilience dans un environnement hostile, et l’ont ainsi emporté finalement assez logiquement face à une escouade des Volunteers pas toujours concentrée, aux rebonds notamment où le différentiel est de +20 (43 à 23), à l’image de la domination d’Oscar Thsiebwe, le pivot de Kentucky, auteur d’un double-double à 15 points et 13 rebonds.

« C’était une gros coup pour nous, une grosse victoire à l’extérieur. » déclarait sobrement John Calipari après le match, alors que Chin Coleman, un de ses assistants, était même en larmes à la fin du match, probablement soulagé de pouvoir enfin évacuer toute la pression accumulée ces derniers jours en glanant ce succès important, alors que les Wildcats étaient pris dans de très fortes turbulences ces derniers temps.

Chin Coleman in tears on the bench with Tyler Ulis celebrating the win. This one meant a lot. #BBN @tulis3 @KentuckyMBB pic.twitter.com/cRJsp5V64p — Michael Epps (@MichaelEppsTV) January 14, 2023

En ACC, l’émergence de Clemson se confirme

Dans une conférence ACC plus ouverte que jamais cette saison, les Tigers trônent en effet sur la première place, avec 7 victoires en autant de matchs, et plus largement un joli bilan de 15 victoires et 3 défaites sur l’ensemble de la saison ! Dans le creux de la vague ces dernières années, Clemson dispose cette année d’un effectif expérimenté et équilibré des deux côtés du terrain, capable de gagner des gros matchs.

La nuit dernière, c’est la jeune escouade de Duke qui en a fait les frais, incapable de gérer efficacement le « money-time », à l’inverse des « vieux » Tigers qui ont fait la différence à ce moment du match (72-64).

Classés à la 24e position du Top 25 avant ce match, les Blue Devils vont probablement quitter le classement ce lundi, tandis que les Tigers devaient eux l’intégrer.