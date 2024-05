Le banc des Wolves fait la différence

La soirée avait pris un mauvais tournant pour les Wolves en troisième quart-temps face aux Cavaliers. Rudy Gobert n’était pas revenu des vestiaires, touché à l’aine, puis Jaden McDaniels enchaînait les fautes, prenant déjà sa cinquième. Enfin, Cleveland affichait 14 points d’avance.

Des gros dunks de Naz Reid, des paniers de Jaylen Nowell et Anthony Edwards vont permettre de revenir à trois points avant le dernier quart-temps. Pour les douze dernières minutes, Chris Finch lance alors une formation de remplaçants, avec Jaylen Nowell, Taurean Prince, Austin Rivers, Luka Garza et Kyle Anderson.

Ces cinq-là entament parfaitement le dernier acte, avec un 11-4 et à trois minutes de la fin, il y a maintenant 13 points d’avance pour Minnesota. Les Wolves ont ainsi renversé les Cavaliers avec un 43-26 en 17 minutes.

« J’ai adoré leur défense », analyse le coach pour le Star Tribune. « On était vraiment bien en place en défense, on était bon au rebond. Il s’agissait simplement de trouver le rythme en attaque. Dès qu’on a trouvé ça, on avait une bonne chance. »

La moitié des points de la victoire marquée par les remplaçants

Avec ses 26 points, Anthony Edwards est le seul titulaire à dépasser la barre des 10 unités dans ce succès. L’arrière a donc été principalement secondé par les remplaçants, auteurs de 56 points sur 110 : 17 unités pour Naz Reid, 16 pour Jaylen Nowell, 9 pour Luka Garza ou encore 7 pour Taurean Prince et Austin Rivers.

« On a des vétérans sur le banc », souligne et se réjouit Anthony Edwards. « Ils savent comment s’y prendre quand ils entrent sur le parquet. Ils ont été importants dans cette victoire. »

Deux symboles illustrent la belle soirée du banc des Wolves. Le premier, c’est la rentrée « annulée » de D’Angelo Russell, qui devait remplacer Jaylen Nowell en dernier quart-temps. Mais comme ce dernier a marqué un panier avec la faute, puis a inscrit son lancer, le meneur et Chris Finch ont préféré ne pas effectuer ce changement.

Le second, ce sont évidemment les gros dunks de Naz Reid. Avec ses 17 points et 7 rebonds, le remplaçant de Rudy Gobert confirme sa belle forme depuis un mois.

« Tout le monde s’est nourri de ça », explique-t-il. « Je ne peux pas l’expliquer, j’ai simplement fait mon boulot. Mes coéquipiers m’ont impliqué et tout le monde sur le parquet avait la volonté de faire les bonnes actions. Et on a réussi à faire cela. »