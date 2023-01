Stats & Highlights | Les Wolves confirment, les Blazers retrouvent le sourire

Pas de passe de quatre pour les Raptors. Les Canadiens avaient été aidés par leur calendrier très abordable (deux rencontres face à Charlotte notamment) et face aux Hawks, ils ont chuté. Pour Atlanta, c’est une troisième victoire en quatre matches.

Minnesota aussi est dans le bon wagon en ce moment, avec un succès contre les Cavaliers qui est le sixième en sept matches. Pour Cleveland, le « road-trip » se termine avec un troisième revers en cinq rencontres.

Portland respire enfin puisque, après cinq défaites d’affilée, les Blazers ont gagné en dominant une équipe de Dallas et un Luka Doncic loin de leur meilleure forme.

Toronto – Atlanta : 103-114

La maladresse est revenue à Toronto et comme, dans le même temps, le niveau en face a augmenté, les Raptors n’avaient plus de solution. Les hommes de Nick Nurse manquent douze de leur treize premiers tirs et les Hawks prennent le large, avec un 20-3.

Toronto va certes réagir un peu, avant que Trae Young et Dejounte Murray ne maîtrisent le deuxième quart-temps. Comment revenir quand Fred VanVleet et Gary Trent Jr. terminent avec un affreux 3/16 au shoot ? En fin de match, Chris Boucher ramène les siens à seulement sept points, mais Pascal Siakam prend sa sixième faute face à Trae Young. Ce dernier assure aux lancers-francs et Atlanta l’emporte.

Minnesota – Cleveland : 110-102

Après une première période équilibrée, les Cavaliers montent d’un cran en début de seconde période et passent un 11-2. Les Wolves répondent avec un 10-0 avec des paniers primés d’Austin Rivers et Anthony Edwards.

Comme Rudy Gobert (blessé à l’aine) ne joue qu’en première mi-temps, et que Jaden McDaniels prend sa cinquième faute très rapidement en deuxième période, Minnesota s’appuie sur son banc et surtout sur Naz Reid à l’intérieur. Il fait du dégâts avec plusieurs dunks. En face, Donovan Mitchell (malade) n’est pas dans son assiette et les Cavaliers coulent en dernier quart-temps.

Portland – Dallas : 136-119

La victoire en double prolongation à Los Angeles a laissé des traces à Dallas. Christian Wood forfait, Luka Doncic (15 points) en petite forme, les Mavericks ont tenu un quart-temps à Portland. Dans le premier, Damian Lillard commence fort avec 11 points et Dallas répond avec des tirs primés. Quand Luka Doncic part se reposer, les joueurs de Portland en profitent pour faire l’écart.

Damian Lillard, auteur de 24 points en premier acte, enfonce le clou à 3-pts et il y a quinze points d’écart à la pause. Rien ne change en deuxième mi-temps et Jason Kidd sort sa star slovène en début de dernier quart-temps, quand les Blazers ont plus de vingt points d’avance. Victoire tranquille mais surtout précieuse pour « Dame » (36 points) et sa bande, après cinq défaites de suite.