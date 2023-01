Andre Iguodala promu… troisième intérieur des Warriors

En voyant Kevon Looney enregistrer sa seconde faute après seulement trois minutes de jeu face aux Spurs, Steve Kerr n’a eu d’autre choix que de sortir son pivot titulaire. Son choix de remplacement ? Andre Iguodala. Celui-ci a été chargé de défendre sur Jeremy Sochan tandis que Draymond Green s’occupait de Jakob Poeltl.

« Il est notre troisième intérieur pour le moment. Je ne sais pas si ça va continuer à être le schéma de rotation. On aime avoir Loon ou Draymond sur le terrain à tout moment. Donc Andre remplace Loon en début de match, joue au poste de quatre et Draymond au poste de cinq. Puis Loon revient pour Draymond, Andre reste dans cette configuration et joue avec Loon », détaille Steve Kerr, cité par The Athletic.

Dans la ligue d’aujourd’hui, où les coachs ont tendance à réduire la taille de leur cinq, ce choix n’a plus grand-chose d’étonnant. Il induit tout de même un ajustement pour le vétéran de 38 ans, qui a principalement joué au poste 3 tout au long de sa riche carrière.

Dans ce nouveau rôle, Steve Kerr le trouve « super. Il est si intelligent, si long, athlétique et polyvalent en défense. C’est un passeur supplémentaire, un créateur offensif. Quelle que soit la formation avec laquelle il est sur le terrain, il la rend meilleure. » L’échantillon est faible mais son propos se vérifie dans les chiffres : en trois apparitions, et 42 minutes de jeu au total, les Warriors affichent +18 au score lorsqu’il est en jeu. Dont, il est vrai, son +16 dans le « blowout » de cette nuit.

Dans ce match, où les Californiens ont dominé dessous (+20 points dans la raquette, +17 rebonds), il a apporté 5 points (2/3 aux tirs), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 18 minutes. Il s’est même fait remarquer un dunk autoritaire en contre-attaque, qui lui a donné le sentiment d’être « vivant ». Sans doute parce qu’il a dû piquer un sprint pour y arriver. Parce que pour le reste, évoluer dans la raquette…

Pas fan de la discipline…

« Ce bordel, c’est terrible. Non, je n’aime pas être intérieur. Mais je sais comment le faire. C’est presque comme si tu étais puni pour être bon dans ton travail. Je dis ça en plaisantant. Mais je n’aime pas ça. Je défendais DeMarcus (Cousins) au premier tour l’année dernière. » Le vétéran dit préférer défendre sur des arrières car les joueurs plus rapides l’usent davantage. « J’ai besoin de me fatiguer, j’aime l’être. En défendant sur ces pivots, je peux vraiment être relax. »

Ironie ou pas, Steve Kerr est bien content de l’avoir sous le bras. « Touchons du bois, espérons qu’il continue à rester en bonne santé. On s’assurera de lui accorder le repos approprié pour qu’il soit en forme. Ce soir, c’était compliqué parce qu’on avait plusieurs gars sur la touche. Je ne voulais pas faire jouer Looney pendant les cinq ou six dernières minutes, mais je n’avais pas vraiment le choix », livre Kerr privé de ses intérieurs habituels JaMychal Green (jambe) et James Wiseman (cheville).

Conséquence de ces absences, Draymond Green voit son temps de jeu repartir à la hausse cette saison : 31 minutes en moyenne sur la saison (et même 34 en janvier), contre deux de moins un an plus tôt. « On s’entraîne pour être capable de donner à une équipe tout ce dont elle a besoin. Si cela se traduit par des minutes supplémentaires, depuis un mois environ, ainsi soit-il. Je ne partage donc pas vraiment son inquiétude (ndlr : celle de son coach), mais je la comprends. Avoir en gros deux gars sur le poste cinq peut être parfois difficile. Mais je ne suis pas inquiet à ce sujet », assure Green.