Sans Tyrese Haliburton, les Pacers reçoivent eux les Hawks (01h00, beIN Sports Max 4) tandis que Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder vont tenter de s’offrir le scalp des Bulls (02h00), où DeMar DeRozan est incertain.

Rudy Gobert et les Wolves veulent se relancer face aux Suns (02h00) tandis que le choc de la nuit entre les Clippers et les Nuggets (04h00, beIN Sports 1) se jouera sans Paul George… et sans Nikola Jokic.

Programme complet

01h00 | Detroit – New Orleans

01h00 | Indiana – Atlanta (beIN Sports Max 4)

01h00 | Washington – New York

01h30 | San Antonio – Golden State

02h00 | Chicago – Oklahoma City

02h00 | Minnesota – Phoenix

03h00 | Utah – Orlando

04h00 | LA Clippers – Denver (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Houston