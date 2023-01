À Portland, la crise est déclarée

Malheureusement pour Portland, les dernières secondes du match de la nuit perdu à la maison face à Orlando sont le reflet d’une équipe en plein doute. À trois reprises, les Blazers ont eu l’occasion d’égaliser à 109-109. Mais ni Jerami Grant, ni Jusuf Nurkic, ni Anfernee Simons n’ont été en mesure de forcer une prolongation.

L’heure est grave dans l’Oregon après cette huitième défaite en dix matchs et le coach, Chauncey Billups, n’a pas minimisé la situation.

« On est dans une petite crise. Je ne sais pas vraiment ce que c’est, je n’arrive pas vraiment à cerner d’où ça vient, bien que j’y sois très attentif », a-t-il déclaré. « On a perdu ce match au début de la rencontre et au début du troisième quart-temps, quand on a un peu perdu le fil. Tu prends un ou deux éclats, et ça recommence. On n’a tout simplement pas assez bien joué. On a terriblement mal shooté. On ne devrait même pas être dans le match lorsqu’on tire aussi mal. Mais on l’était encore ».

Pas le moment de flancher

Les trois derniers ratés des Blazers ont en effet gonflé l’addition jusqu’à un inquiétant 6/35 derrière l’arc, soit 17.1% de réussite. Cette maladresse combinée à des problèmes défensifs récurrents (16e défense de la ligue, mais la 23e depuis mi-novembre) empêchent pour l’instant Portland de trouver son second souffle.

Malgré son 2/12 de loin et son +/- à -13, Damian Lillard a tenu à regonfler le moral des troupes, alors que les Blazers sont à un tournant de leur saison, eux qui occupaient la première place de la conférence Ouest après un mois de compétition et qui se retrouvent désormais en 11e position, virtuellement hors des playoffs.

« C’est nouveau pour nous, avec ce groupe. C’est la première fois qu’on traverse ça. Ça va être dur. Ça l’a été. Tout le monde se regarde, du genre : ‘Qu’est ce qu’on doit faire ?’ Tout le monde est frustré, et quand tu n’as pas suffisamment d’expérience collective, c’est encore plus ça (…). Cette expérience nous rendra meilleurs au bout du compte », a-t-il assuré. « C’est notre travail de continuer à pousser et à y croire. C’est comme ça qu’on s’en sort. Et puis il y aura un moment où on regardera en arrière et on se dira : ‘On n’a pas plié, on ne s’est pas trouvés d’excuses’, et ce sera un jour meilleur. C’est comme ça que ça se passe ».

Pour essayer de se relancer, Portland va disposer d’un calendrier « favorable », avec neuf de ses dix prochains matchs à domicile, mais face à des équipes de haut de tableau comme Dallas (deux fois), Denver et Philadelphie.