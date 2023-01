Après 892 jours d’absence, Jonathan Isaac va (enfin) rejouer !

Ça y est : Jonathan Isaac semble enfin entrevoir le bout du tunnel. Sauf catastrophe, après 892 jours d’absence et une rupture d’un ligament croisé dont il a mis énormément de temps à se remettre (en plus de s’être blessé aux ischio-jambiers durant sa convalescence), l’ailier du Magic devrait ainsi effectuer son grand retour sur un terrain de basket, ce mercredi, à l’occasion d’un match de G-League avec l’équipe affiliée d’Orlando.

Un petit événement, quand on sait que le joueur de désormais 25 ans n’a plus été aperçu sur un parquet depuis le 2 août… 2020, dans cette fameuse « bulle » sanitaire à Disneyland.

Depuis, plombé par son genou gauche, il avait vécu un véritable cauchemar, enchaînant les rechutes et donc les saisons blanches, alors que la franchise floridienne a grandement évolué entre temps…

Pourtant, lorsqu’il était encore en mesure de jouer, le polyvalent et défensif Jonathan Isaac faisait partie des postes 3/4 les plus prometteurs de la ligue. Affichant par exemple, au meilleur de sa forme, 11.9 points, 6.8 rebonds, 1.6 interception et 2.3 contres de moyenne, à 47% aux tirs, en 2019/20.

Comme il est appelé à jouer au moins deux matchs avec le Lakeland Magic, on peut ainsi s’attendre à ce que le 6e choix de la Draft 2017 revienne prochainement en NBA, si les choses se déroulent pour le mieux en G-League.