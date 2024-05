CJ McCollum et Jonas Valanciunas, les hommes de fer de New Orleans

Les Pelicans arrivent eux aussi à un tournant de leur saison. Après avoir concédé quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs, les troupes de Willie Green poursuivaient lundi leur « road-trip » à Washington, où la franchise de Louisiane n’avait plus gagné depuis janvier 2011 ! À cette époque, Willie Green avait participé au match…

Le contexte s’annonçait loin d’être évident d’autant plus que Zion Williamson et Brandon Ingram sont toujours sur la touche, et que CJ McCollum revenait d’un match de repos.

CJ McCollum régénéré

La rencontre a plutôt très mal démarré, avec un 10-0 d’entrée pour Washington sur les deux premières minutes de jeu. Mais il faut croire que cette mini-pause a été bénéfique puisque l’arrière a finalement flambé avec 34 points pour permettre aux Pelicans de conjurer enfin le sort dans la capitale (112-132).

« J’en avais vraiment besoin », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je ne demande généralement pas de période de repos, et j’essaie de passer outre. Mais je le voyais bien à ma façon de bouger, comment je me sentais, j’ai eu l’impression que j’avais besoin de me remettre. Il me fallait juste effectuer un entraînement en entier, laisser les plus jeunes jouer et aussi pouvoir être plus frais. Parfois, avec la fatigue, de mauvaises choses peuvent arriver. J’essayais juste d’être intelligent. J’ai 31 ans, je joue depuis longtemps, et je connais mon corps ».

Jonas Valanciunas impérial

À ses côtés, Jonas Valanciunas n’a pas ménagé ses efforts face à Daniel Gafford et Kristaps Porzingis. Pour son 40e match de la saison, le pivot lituanien s’est encore montré précieux avec 27 points à 10/15 au tir et 12 rebonds en seulement 28 minutes.

Malgré les péripéties, New Orleans continue de tenir le coup, et c’est peut-être plus qu’une 25e victoire qui s’est jouée cette nuit. Avec des « role players » encore importants derrière un axe McCollum-Valanciunas indéboulonnable jusqu’à présent (35 et 40 matchs disputés sur 41).

« On se doit d’être durs », a ajouté Jonas Valanciunas. « C’est un moment difficile dans la saison. Il nous manque des gars, on savait que ça allait arriver. Les blessures, même si on ne le souhaite à personne, ça arrive tout le temps. Il faut savoir les gérer et être prêt lorsqu’on fait appel à toi ».

Alors que les Pelicans vont encore avoir à jouer cinq de leurs six prochains matchs à l’extérieur, Willie Green espère que ces hommes vont rester sur la même dynamique pour la suite.

« La plupart du temps quand on vient à l’Est, on a un certain nombre de matchs de suite à l’extérieur. Tout ce que je dis, c’est que c’est une fausse excuse, le fait de devoir affronter une équipe qui va vouloir défendre son terrain et bien jouer devant ses fans. Encore une fois, il faut faire un très bon boulot, se présenter avec un plan de jeu de haut niveau et être discipliné pour ce genre de matchs », a-t-il rappelé.