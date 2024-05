Les Mavericks n’arrivent toujours pas à se passer de Luka Doncic

Trente-neuf minutes de moyenne passées sur les parquets lors des huit derniers matches, disputés en quinze jours, ainsi qu’une douleur à la cheville gauche ont eu raison de la participation de Luka Doncic face au Thunder.

Les Mavericks jouaient une deuxième fois en deux jours, après leur victoire face aux Pelicans, et le joueur, pour la quatrième fois de la saison, a donc préféré souffler plutôt que d’enchaîner.

« La décision commence avec Luka », confirmait Jason Kidd, au Dallas Morning News, il y a quelques jours. « On en parle habituellement une semaine à l’avance, pour regarder les différents scénarios, le calendrier et choisir une date. »

Comme lors des trois précédentes occurrences, Luka Doncic a donc manqué le deuxième match d’un back-to-back : contre Houston le 16 novembre, puis le 10 décembre à Chicago et enfin à Cleveland, le 17 décembre. Et à chaque fois, le résultat fut le même : une défaite pour les Texans.

L’annonce de son forfait face au Thunder a tout changé pour les troupes de Mark Daigneault. Et pour cause : affronter une équipe privée d’un élément à 34 points et 8.7 passes de moyenne, ce n’est évidemment pas la même chose.

« C’est différent. Je ne vais pas sortir le discours habituel du coach qui dit que ça ne change rien », assume l’entraîneur d’Oklahoma City à The Oklahoman. « C’est totalement différent. Il a la balle plus que quiconque dans la ligue, il est irremplaçable. On n’aborde pas le match de la même façon, mais ce qui est pareil en revanche, c’est le score au début : 0-0. Qu’il joue ou non, il faut aller chercher cette rencontre. Et l’équipe a montré sa maturité et son implication. »

« Notre attaque évolue à un niveau très élevé et il y a de la marge pour progresser en défense. Je pense qu’on est dans le bon wagon »

Sans Luka Doncic, les Mavericks n’affichent que 103.5 points inscrits par match, soit presque huit de moins que leur moyenne cette saison. C’était particulièrement visible en deuxième quart-temps face au Thunder, où les troupes de Jason Kidd n’ont marqué que 21 points, avec un vilain 6/20 au shoot.

Symbole de cette maladresse, Tim Hardaway Jr. qui rate neuf de ses onze premières tentatives… « Je prends la responsabilité de cette défaite », affirme l’arrière, toujours pour le Dallas Morning News. « Je dois être meilleur pendant la rencontre, surtout quand un de nos meilleurs joueurs est absent. C’est pour moi et pour personne d’autre. C’est ainsi que je vois les choses. Je vais faire mieux. »

De son côté, pour expliquer ce revers, Christian Wood n’a pas voulu mettre l’accent sur les problèmes offensifs des Mavericks en l’absence de Luka Doncic. « C’est notre défense », estime l’intérieur pour le site officiel de la franchise. « On a donné des paniers faciles près du cercle. On n’était pas censé laisser Shai Gilgeous-Alexander partir sur sa gauche et il l’a beaucoup fait. Sur les ballons à arracher, on n’était pas là non plus. »

Cette quatrième défaite en quatre parties sans le All-Star ne semble pas inquiéter outre mesure Jason Kidd, qui a insisté sur le bilan des Mavericks à mi-chemin de la saison régulière (23 victoires pour 18 défaites).

« La saison est longue, on est à 41 matches et on est au-dessus des 50 % de victoires, c’est positif », rappelle le coach. « Notre attaque évolue à un niveau très élevé et il y a de la marge pour progresser en défense. Je pense qu’on est dans le bon wagon, on est quatrième de la conférence Ouest. J’espère qu’on va être en bonne santé. »