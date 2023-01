Comment les Celtics ont fait déjouer Luka Doncic ?

Après la déroute à OKC, Jaylen Brown avait eu des mots très durs, et en bon cadre, il avait décidé de montrer l’exemple pour ce déplacement à Dallas. Lors de la séance vidéo de jeudi, il a pris la parole et suggéré de s’occuper de Luka Doncic, le danger numéro 1 des Mavericks, tout juste élu Joueur du mois.

Bien évidemment, un seul joueur, même très bon défenseur, ne peut pas freiner un phénomène comme Doncic, mais Brown a été la première lame et l’aide de ses coéquipiers a permis de limiter le Slovène à 7 sur 23 aux tirs et seulement… 3 passes !

« Ce qui est génial avec Jaylen, c’est qu’il avait demandé à défendre sur Doncic » confirme Joe Mazzulla. « Il a pris trois fautes (ndlr : dont deux offensives), et ça l’a plus ou moins sorti de son rythme en première mi-temps. Mais j’ai aussi trouvé qu’il avait fait du bon boulot dans le 3e quart-temps, sans forcer mais en jouant comme il fallait. J’ai trouvé que l’équipe s’était nourrie de tout ça. »

Changement sur tous les écrans

Dans les faits, les Celtics avaient opté pour une défense individuelle stricte, et après le pick-and-roll, c’est Al Horford qui s’est présenté devant Doncic pour le forcer à prendre un tir compliqué ou arrêter son dribble. Les quatre autres défenseurs se sont alors concentrés sur leurs joueurs, parfois même en tournant le dos au ballon pour éviter que Doncic ne ressorte le ballon.

Autre directive : le fait de changer sur chaque écran, du meneur au pivot. A aucun moment, le défenseur principal de Doncic n’a eu à traverser les écrans. La polyvalence des défenseurs de Boston et la communication ont permis de priver Doncic d’espace.

« Il faut reconnaître les « switchs », lire l’attaque, prendre compte l’espace, savoir où chacun est » énumère le coach de Boston. « Il faut savoir qui peut aider, qui ne peut pas, et simplement être soudés en défense. »

Autre stratégie visible : le choix de pousser Doncic vers la ligne de fond, et de le prendre à deux uniquement lorsqu’il était au poste bas. C’est souvent Smart qui a fait l’effort pour aider Brown, Derrick White ou Jayson Tatum. Sur le côté ballon, le 3e défenseur est resté collé à son joueur, et la seule solution pour Doncic se trouvait à l’extrême opposée pour une passe très risquée, voire impossible à faire.

« On a fait du meilleur boulot pour limiter ses passes décisives » poursuit Mazzulla. « Il tire onze lancers-francs, et c’est correct. Nous avons limité ses lancers-francs, nous avons limité ses passes décisives. Nous lui avons enlevé le tir à 3-points et l’avons forcé à rentrer à l’intérieur pour des tirs à 2-points contestés. Je pense que nous avons fait du bon travail dans ce domaine ».

A l’arrivée, en muselant Doncic, Boston a muselé toute l’attaque des Mavericks limitée à 95 points avec seulement 15 passes décisifs. Après avoir encaissé 150 points face au Thunder, les finalistes 2022 ont prouvé qu’ils conservaient l’une des meilleures défenses du pays. Comme l’ont expliqué Tatum et son coach après le match, le but, désormais, est de réaliser ce type de performance de manière constante et pas uniquement quand le défi est immense.