Le retour de Jae’Sean Tate, une rare bonne nouvelle pour les Rockets

Depuis leur victoire contre Phoenix le 13 décembre, les Rockets ont disputé 12 matches, pour 11 défaites et une seule petite victoire. Ce qui a logiquement poussé Eric Gordon à déclarer qu’il ne voyait « aucun progrès » dans le Texas.

Stephen Silas peut néanmoins se réjouir d’une bonne nouvelle dans ce marasme, après le nouveau revers face au Jazz : le retour de Jae’Sean Tate.

Blessé à la cheville, l’ailier n’a quasiment pas joué de la saison puisqu’il n’affiche que trois matches au compteur et n’a plus porté le maillot de Houston depuis le 30 octobre, soit 31 matches manqués de suite.

« J’étais impatient de revenir depuis le moment dans l’avion après le match à New Orleans », explique-t-il pour le Houston Chronicle. « Je n’ai presque pas dormi la nuit dernière, j’ai fait une sieste. J’attendais ce moment depuis bien longtemps. »

En plus de retrouver les parquets, Jae’Sean Tate a signé un bon match avec 11 points à 5/8 au shoot, deux rebonds, deux passes et autant d’interceptions en 19 minutes, en sortie de banc. Il fut actif en défense et son seul panier à 3-pts, inscrit en fin de troisième quart-temps, a donné l’avantage aux Rockets quelques instants.

« Je suis si heureux qu’il soit de retour », déclare Alperen Sengun. « Déjà parce que c’est mon meilleur ami dans l’équipe mais aussi parce qu’il va aider l’équipe avec son énergie. Il est le deuxième capitaine du groupe. Parfois, il joue comme un meneur de jeu et nous aide à faire circuler la balle. »

« Il va aider le groupe, car il parle beaucoup et dit les bonnes choses »

Face au Jazz, Stephen Silas l’a surtout utilisé en remplaçant d’Eric Gordon, même si Jae’Sean Tate a aussi joué au poste d’ailier-fort. Globalement, il a été associé à K.J. Martin et Tari Eason.

« Il n’y a plus vraiment de postes maintenant. Je dois me fondre dans le moule », a-t-il répondu. « Je fais ce que le coach me demande. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, je suis content d’être là. »

Titulaire la saison passée et vu le niveau de jeu de Houston depuis quelques semaines, Jae’Sean Tate ne pourra faire que du bien aux Rockets. Le coach semble soulagé de pouvoir désormais compter sur lui.

« Dans ce match, il a été bon. Un peu rouillé mais son énergie est bonne pour le groupe », constate Stephen Silas. « Il va aider le groupe, car il parle beaucoup et dit les bonnes choses. Je pense qu’on peut progresser en défense et au rebond. Tate a la capacité de mettre la pression sur la défense adverse, ce qui peut minimiser certains des problèmes qu’on peut avoir au shoot. Je suis heureux de l’avoir avec nous. »