Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, un triple-double en forme de message

Avec ses 49 points face aux Rockets, Lauri Markkanen méritait aussi le trophée de MVP de la nuit, mais on lui préfère Jayson Tatum pour deux raisons. D’abord parce que l’ailier des Celtics signe un triple-double face au spécialiste du genre, Luka Doncic, et ce n’est que son deuxième en carrière ! Mais aussi, et surtout parce que sa performance redonne de l’air à Boston, tout en stoppant la belle série des Mavericks.

Un Jayson Tatum certes maladroit (8 sur 22 aux tirs), mais qui compense dans tous les autres secteurs avec 14 rebonds et 10 passes, mais aussi 2 contres. Si Jaylen Brown s’est chargé du cas Doncic, Jayson Tatum avait décidé de faire jouer les autres. Les deux avaient des choses à se faire pardonner après la fessée reçue à OKC.

« C’est vrai que la défaite de l’autre jour était difficile… On restait sur deux défaites de suite, et on se devait de répondre et simplement de mieux jouer » a-t-il réagi. « Les deux derniers matches n’illustraient pas notre saison, non ? On reste l’une des meilleures équipes, et on doit jouer comme tel, et jouer comme on sait le faire. »

Face à des Mavericks qui restaient sur sept succès de rang, les Celtics ont retrouvé leur défense de la saison passée. Luka Doncic muselé et coupé de ses coéquipiers, Boston a récité son basket, et dès la première action du match, on a compris que les finalistes 2022 avaient décidé de se partager la balle.

Avant le premier panier du match, signé Marcus Smart, les joueurs de Joe Mazzulla vont se faire sept passes, avec un seul dribble, et c’est Jayson Tatum qui trouve son meneur démarqué. Toute la soirée, il y aura cette recherche de l’extra-passe, et c’est l’ailier superstar qui a donné le ton.

« On va s’appuyer sur ça, non ? » demande-t-il en conférence de presse. « On va profiter de cette victoire, et se préparer pour le prochain match. On ne peut pas trop cogiter. Il ne faut pas trop s’enflammer ou trop déprimer avec une victoire ou une défaite. Il faut garder son sang-froid, et prendre les matches les uns après les autres. Le chemin est long pour atteindre notre objectif. »

Malgré ce petit coup de moins bien à l’Ouest, Boston reste numéro 1 de la conférence Est, mais aussi de la NBA. Après cette fessée infligée aux Mavericks, ses poursuivants savent qu’ils ont du répondant.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.