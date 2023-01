Les Blazers plombés par leur irrégularité

Après une victoire contre les Pistons, les Blazers avaient l’opportunité, face aux Wolves, d’enchaîner une seconde victoire de suite, ce qui aurait été une première pour la franchise depuis le 14 décembre.

Mais dès le premier quart-temps, notamment après le 16-3 encaissé en quatre minutes, Chauncey Billups a rapidement compris que la rencontre allait être compliquée…

« On n’avait pas le bon état d’esprit, dès le début », constate le coach pour The Oregonian. « Pour un coach, c’est toujours facile de dire à quoi va alors ressembler la soirée. »

Le score n’est finalement pas si sévère (113-106) mais les troupes de Billups ont été maladroites, peu économes (16 ballons perdus) et la défaite est logique. Elle vient confirmer les problèmes mentaux de Damian Lillard et compagnie. L’intensité, l’envie de dominer et l’agressivité ne sont pas toujours présentes à Portland.

« On est irrégulier », confirme l’entraîneur pour The Athletic. « Parfois, on entame les matches avec le bon état d’esprit, on donne le ton, on est l’agresseur, des deux côtés du terrain. Puis, à d’autres moments, on ne l’est pas. On peut revenir, mais on se met en difficulté. On doit devenir plus constant car c’est important pour nous. Je ne pense pas qu’on soit assez talentueux ou assez bons pour se permettre d’être désinvoltes. »



« On n’a pas encore décidé de l’équipe qu’on désire être »

Depuis presque deux mois et leur début de saison très réussi (9 victoires en 12 matches), les Blazers affichent un bilan décevant de 10 victoires et 15 défaites. Damian Lillard ne peut que constater et regretter l’attitude de l’équipe, qui ne décolle pas depuis quelques semaines.

« On a eu des opportunités de passer au-dessus des 50 % de victoires et d’être constant comme deux ou trois équipes le sont, mais on est vraiment irrégulier en ce moment », avance le meneur de jeu. « Pas seulement d’un match à l’autre, mais d’un quart-temps à l’autre. On n’est pas capable de garder un certain niveau de concentration, d’urgence, d’énergie. Et ça se voit dans notre bilan. Le faire tout les soirs, c’est le plus dur. On doit avoir le bon état d’esprit et de la fierté. On n’a pas encore décidé de l’équipe qu’on désire être. »

Jusuf Nurkic est-il d’accord avec cette dernière phrase ? « On essaie vraiment de faire le juste choix mais parfois ce n’est pas ça. Globalement, le cœur y est. Mais on n’est pas jugé sur ce qu’on veut faire, mais sur nos résultats. »