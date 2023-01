Joueurs du mois | Joel Embiid et Luka Doncic, les rois de décembre

Deux fois sacré de suite Player Of The Week, et auteur de plusieurs performances incroyables, Luka Doncic est logiquement élu Meilleur joueur du mois de décembre pour la côte Ouest. Le leader des Mavericks a terminé l’année 2022 sur une ligne de stats sublime : 35.1 points, 9.3 passes et 8.5 rebonds de moyenne. Dans son sillage, Dallas a remporté 11 matches sur 17, et l’équipe reste sur sept succès de rang.

A l’Est, pas de Jayson Tatum, de Kevin Durant ou encore de Giannis Antetokounmpo, mais Joel Embiid. Moins médiatisé cette saison, le Camerounais aligne pourtant de meilleures stats que la saison passée, que ce soit aux points, aux passes, aux contres ou encore dans l’adresse aux tirs.

Ce beau début de saison est récompensé de ce trophée de Meilleur joueur du mois avec 35.4 points, 9.9 rebonds et 4.2 passes, mais aussi 1.3 interception et 1.8 contre par match. Aligné à 13 reprises, Embiid permet aux Sixers de remporter 9 matches, et de se rapprocher des meilleures formations de l’Est. C’est la 5e fois qu’Embiid est récompensé, et il dépasse Allen Iverson dans le livre des records des Sixers.

Doncic et Embiid succèdent à Jayson Tatum (Est) et Devin Booker (Ouest).