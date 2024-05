Doc Rivers est aussi fan de Josh Giddey

Josh Giddey aura bien terminé 2022, puisqu’en plus d’avoir signé un très beau mois de décembre, à plus de 15 points (49% au tir, dont 43.2% à 3-points), 9 rebonds et 5 passes décisives de moyenne, il s’est attiré les louanges de deux anciens meneurs de jeu devenus coachs en NBA, Chauncey Billups, coach « sophomore » avec Portland, et Doc Rivers, qui officie maintenant sur les bancs de la Grande Ligue depuis plus de 23 ans.

Chauncey Billups avait ouvert le bal il y a dix jours en soulignant l’apport de l’Australien en marge de la rencontre perdue par les Blazers face au Thunder (13 points à 6/8 au tir, 6 rebonds, 6 passes décisives).

« J’aime beaucoup. Il a un feeling incroyable. Il joue le jeu très simplement, quand les gars sont ouverts, il leur fait la passe, s’il y a deux gars sur un joueur, il passe à celui qui est ouvert et il pousse le ballon. Il rend le jeu facile pour lui et pour tous les autres. Il a toujours la tête haute quand il dribble. C’est un grand, donc il sait arriver à ses spots pour tirer. Il joue avec une confiance que j’aime beaucoup, il pense toujours au jeu. Je pense qu’il sera un excellent meneur de jeu », avait-il lancé.

À son tour samedi soir, Doc Rivers a été invité à s’exprimer sur ce qu’il pensait du nouveau phénomène australien. Comme Chauncey Billups, le coach des Sixers apprécie avant tout le QI Basket de Josh Giddey.

« Il a un jeu qui a beaucoup de flair. Il a une super vision. Je ne veux pas forcément avancer la comparaison avec Jason Williams, mais il a ce genre de vision. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il va continuer à progresser, dans ses tirs, sa finition près du cercle. Il a déjà clairement progressé », a-t-il noté.

Talentueux et déterminé

Doc Rivers a également mis en avant l’état d’esprit du joueur, qui voulu participer à la dernière Summer League.

« J’aime beaucoup son attitude, notamment le fait d’avoir joué la Summer League. Il y avait beaucoup de joueurs à Vegas qui étaient assis en tribunes alors qu’ils n’avaient pas réalisé la saison que lui avait produite. Ils étaient assis habillés en tenue de ville, à le regarder jouer. Je trouve que ça montre bien à quel point il est déterminé à progresser. J’ai vraiment trouvé ça cool ».

Après la rencontre à l’issue de laquelle il a fini meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe, Josh Giddey a reconnu être flatté par ces compliments provenant de deux personnes « du métier », accessoirement anciens champions NBA, l’un en tant que joueur, l’autre en tant qu’entraîneur.

« Ça signifie beaucoup chaque fois qu’une personne comme Doc Rivers ou Chauncey Billups vous complimente. Ça fait vraiment quelque chose. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont tout vu, beaucoup de joueurs sont passés à leurs côtés. En tant que joueur, on apprécie toujours les attentions de ce genre de la part de ceux qui sont passés avant vous. C’est super d’entendre ça », a-t-il confié.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 7.3 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.