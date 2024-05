Le Jazz a fini l’année sur une note amère

Fin d’année 2022 brutale pour le Jazz, battu deux soirs de suite d’un point puis de trois points, quasiment sur le même score (126-125 et 126-123), face aux Kings à Sacramento et au Heat à Salt Lake City, respectivement.

Deux matchs perdus dans les ultimes instants, sur un tir primé de Kevin Huerter à dix secondes de la sirène après avoir échappé deux rebonds offensifs dans la nuit de vendredi à samedi, et sur un « game-winner » sur un pied de Tyler Herro la nuit dernière, qui font basculer le bilan du club dans le négatif (19-20), la défaite contre Miami étant la quatrième de suite.

« Bravo à Tyler, c’est un sacré joueur et c’était un tir incroyable » concédait un Will Hardy amer mais fairplay, après la rencontre. « Six secondes restantes à jouer, remonter le terrain alors que nous étions dans le bonus, nous ne pouvions pas faire grand-chose. »

Défenseur sur Tyler Herro sur la dernière action, Jordan Clarkson était lui aussi sonné par ce « back-to-back » brutal pour son équipe, alors qu’il a particulièrement brillé durant les deux matchs (25 points et 9 passes puis 22 points, 5 rebonds et 3 passes), que le Jazz tenait à chaque fois en main jusqu’aux tous derniers instants.

« C’est dur. Ça fait deux matchs de suite qu’on craque dans les toutes dernières secondes » ajoutait ainsi l’arrière du Jazz, quand Lauri Markkanen préférait lui se projeter sans tarder sur la suite. « On doit rester soudés, c’est la meilleure solution pour sortir de cette mauvaise passe. On doit à nouveau trouver la formule pour sécuriser nos fins de matchs. » concluait de la sorte le Finlandais.

Prochaine échéance dans cette nouvelle année 2023 pour le Jazz ? La réception des Kings, justement, pour tenter de prendre une revanche avant trois tests importants, à Chicago et Memphis, puis contre Cleveland.