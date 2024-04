Warriors – Blazers : Jordan Poole et Klay Thompson font « Splash » !

Les 27 points du duo Klay Thompson – Jordan Poole lors des huit premières minutes donnent immédiatement le ton pour des Warriors qui accueillent leurs adversaires avec un cinglant 29-12 ! Les Blazers sortent la tête de l’eau avec un peu d’adresse mais Ty Jerome termine le premier quart-temps par un tir du milieu du terrain au buzzer (41-25).

Portland profite de trois décisions douteuses de Jordan Poole et du réveil de Damian Lillard pour entamer le deuxième quart-temps par un 10-0 (41-35). Un temps-mort de Steve Kerr remet les Warriors à l’endroit et l’écart à +14 (54-40). Cinq pertes de balles de suite de Golden State, dont trois pour Poole, permettent à Lillard de finir la mi-temps sur un 9-0 pour relancer le match (60-56).

Malgré la sortie d’Anfernee Simons sur blessure, les Blazers plantent 8 de leurs 11 premières tentatives, ponctuées par une claquette et un tir primé de Shaedon Sharpe pour prendre six points d’avance (75-69). Les Warriors s’accrochent mais, possession après possession, le premier pas de Damian Lillard les prend de vitesse. Derrière leur meneur, les Blazers marquent 40 points en troisième période et enfoncent le clou (96-88).

Draymond Green hausse alors son intensité pour réveiller son équipe mais le retour de Simons permet à Lillard de souffler et aux Blazers de maintenir leur avance (110-102).

Golden State durcit toutefois le jeu. Comme face à Utah, Draymond Green met le couvercle sur le cercle alors que Lillard, fatigué, flanche. Les Blazers restent 4 minutes sans marquer et le trio Poole – Kuminga – Thompson leur inflige un 12-0 pour prendre les devants avec 90 secondes à jouer (114-110). Portland ne s’en remettra pas !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le feu d’artifice de Klay Thompson et Jordan Poole. En ce vendredi pluvieux à San Francisco, Klay Thompson et Jordan Poole ont fait tomber la pluie dans un premier quart-temps qu’ils ont terminé à 5/9 à 3-points, et à 12/16 aux tirs ! Agressifs et en rythme, les deux joueurs ont profité des largesses de la 22e défense de la ligue pour marquer 29 des 41 points des Warriors et mettre leur équipe sur orbite.

– Damian Lillard prend le contrôle du match. Discret en premier quart-temps, Damian Lillard a inversé la tendance dès la deuxième période en attaquant le cercle sans relâche. DiVincenzo, Thompson et Kuminga ont été impuissants face à son premier pas et c’est toute la défense des Warriors qui s’en est trouvé déséquilibrée. Contrainte à effectuer des rotations trop rapidement, la défense de Golden State a donné des paniers faciles, des rebond offensifs (15 pour 17 points) et multiplié les fautes, pour encaisser 71 points sur les deuxième et troisième quart-temps dont 25 pour Lillard.

– Un 18-4 décisif lors des six dernières minutes. Jordan Poole venait de rater un tir à 3-points grand ouvert pour ramener les Warriors à -2, Anfernee Simons dans la même situation a lui fait mouche pour mettre les Blazers à +8 avec six minutes à jouer. Le match tendait les bras aux Blazers et pourtant les Warriors ont réussi à inverser la tendance. Grâce à un Draymond Green intraitable en deuxième rideau et à une défense soudain suffocante de DiVincenzo et Kuminga sur Lillard et Simons, les Blazers ont manqué 7 de leurs 9 dernières tentatives et perdu 4 ballons.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Le meneur des Warriors a été impressionnant d’adresse avec 41 points à 14/23 aux tirs, tout en délivrant 6 passes et en prenant 5 rebonds. Il a cependant perdu 7 des 13 ballons de Golden State, dont 6 en première mi-temps qui ont permis aux Blazers de rester dans le match.

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a marqué 31 points à 50% aux tirs, dont 7/15 à 3-points. Il a peiné face à Damian Lillard mais a relevé la tête dans le money time.

✅ Draymond Green – Donte DiVincenzo – Jonathan Kuminga. Si Green a mené le réveil de la défense des Warriors en fin de match, il n’aurait pas pu le faire sans ses deux coéquipiers. DiVincenzo et Kuminga ont également chacun marqué 9 points. L’ancien King a également pris 9 rebonds, deuxième meilleur rebondeur des Warriors derrière les 11 de Green et de Looney.

✅ Damian Lillard. La star des Blazers a marqué 25 de ses 32 points en deuxième et troisième quart-temps. Contraint de jouer plus que prévu à cause des absences de nombreux joueurs et de la blessure de Simmons en troisième quart-temps, il a manqué de jus en fin de match.

✅ Josh Hart. L’homme a tout faire des Blazers a encore frappé avec 12 points, 11 rebonds, dont 5 offensifs, et 7 passes décisives.

⛔ Anfernee Simmons. L’arrière a eu besoin de 21 tirs pour marquer 22 points et a été ciblé par les Warriors en défense pendant toute la rencontre.

LA SUITE

Golden State (19-18) : les Warriors enchainent le 1er janvier toujours à domicile contre Atlanta

Portland (18-17): les Blazers reçoivent les Pistons lundi pour leur premier match de 2023.

