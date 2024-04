Son équipe déjà menée de 22 points (57-79) au milieu du troisième quart-temps, OG Anunoby pensait faire souffler un vent de révolte en dunkant ligne de fond malgré la faute. Sauf qu’une fois son lancer-franc converti, les Grizzlies ont relancé à toute vitesse et Ja Morant a envoyé Ziaire Williams au « alley-oop »…

« Ce genre d’action peut arriver. Une fois tous les sept ans peut-être », ironise Nick Nurse, avant de poursuivre : « Sérieusement, on doit être concentrés et sérieux pour jouer plus dur. » Ce n’est pas ce que son équipe a fait cette nuit, en finissant par s’incliner par les Grizzlies, après avoir été menés pendant toute la partie.

« Je ne sais pas si le jeu développé ce soir me donne beaucoup d’optimisme. C’est assez inacceptable par rapport à l’effort qu’on a fourni. Je crois que tous les ballons qui traînent étaient en leur faveur. Je ne parle pas des ballons qui peuvent basculer d’un côté ou de l’autre (« les ’50-50 balls’ »), mais de ceux qu’on avait d’énormes chances de récupérer », s’agace le coach des Raptors dont l’équipe n’a pourtant perdu que huit ballons dans la partie, contre environ le double côté Grizzlies (15).

Le technicien déplore un manque d’effort général et le fait de ne pas avoir su répondre à la dimension physique imposée en face. Il note aussi que c’est le deuxième soir de suite où le pivot adverse fait sa loi dans la raquette des Raptors. Il y a deux jours, Ivica Zubac avait cumulé 23 points et 16 rebonds, dont 10 offensifs. Cette nuit, Steven Adams a enregistré 14 points et 17 rebonds dont 8 prises offensives.

« Ils devraient se lasser de tout ça assez rapidement »

Ses Raptors ont de même capté 17 rebonds offensifs, comme les Grizzlies, mais Nick Nurse souligne un problème « d’identité ». « Par exemple, lorsqu’on repousse un ballon, on est les premiers sur le terrain à les récupérer, c’est notre identité. On en était loin ce soir. Ma première préoccupation est donc de chercher autre chose, pour nous permettre de produire à nouveau des efforts instinctifs dans le jeu. »

Des efforts s’imposent pour les Canadiens dont le bilan est tombé dans le négatif à la mi-décembre, avec une série de huit défaites sur leurs dix derniers matchs. Toronto va devoir se nourrir de l’énergie de la Scotiabank Arena, où les Raptors jouent sept de leurs huit prochaines rencontres, pour se relancer. À condition que leur défense réponde présent…

« Notre plus gros souci en défense est qu’on joue en défense de transition beaucoup trop fréquemment. Ils nous agressent après un tir manqué ou un ballon perdu beaucoup trop souvent. On ne peut pas être constamment sur ce mode. Notre manque de points marqués et d’adresse extérieure met notre défense en grosse difficulté. On peut le gérer, mais pas encore, encore, encore et encore… et être constamment en alerte défensivement. Il faut que cette défense s’installe », estime Nick Nurse.

Avant la réception des Suns dès la nuit prochaine, le coach semble en être persuadé : « (Ses Raptors) devraient se lasser de tout ça assez rapidement et commencer à jouer. »