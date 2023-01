Memphis pris à son propre piège

C’est Torrey Craig qui a donné le ton. Alors que Dillon Brooks partait en contre-attaque (mais avait du mal à contrôler le ballon), l’ailier des Suns est revenu pour contrer son adversaire, et récupérer la remise en jeu. Il a suivi son « block » d’un regard noir sur le joueur de Memphis, pour envoyer un message clair à ce dernier.

« Je lui ai juste fait comprendre que nous étions là, et que nous allions être là toute la soirée » explique Torrey Craig. « Je lui ai fait comprendre que ça allait être ce genre de rencontre pour eux. »

Les Grizzlies avaient donné une leçon aux Suns il y a quelques jours (125-100). Il y avait de la vengeance dans l’air.

« La première fois qu’on les a joués, ils ont été les agresseurs. Ils parlaient. Je voulais juste leur faire savoir qu’on peut faire la même chose, et même encore davantage » continue Torrey Craig. « On l’entend dans la presse, sur le terrain, partout… Je voulais leur faire savoir qu’on pouvait faire la même chose. »

Alors qu’ils avaient pris la tête de la conférence Ouest, les Grizzlies ont en effet pas mal parlé, Ja Morant ayant même déclaré qu’il ne craignait personne à l’Ouest, seuls les Celtics lui faisant vraiment peur…

De l’assurance… qui motive les adversaires

« Tout le monde voit les provocations et tout ce qu’ils font pour se motiver » poursuit Duane Washington Jr. « C’est comme ça qu’ils ont décidé de se motiver, de faire ce qu’ils veulent faire et de rester concentrés ».

Les joueurs du Tennessee ont-ils trop parlé ? La déclaration de Ja Morant risque en tout cas de servir de motivation à pas mal d’équipes à l’Ouest, alors que le meneur et son équipe, en manque d’adresse et de défense, viennent de perdre contre le Thunder, les Nuggets, les Warriors et désormais les Suns sur quatre de leurs cinq dernières sorties.

« Les gens veulent sortir tout ce que Ja dit parce que c’est Ja » assure Jaren Jackson Jr. « Il n’a pas tort, et je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas confiance en lui-même, ou en ses coéquipiers. »

Le souci, c’est qu’il faut assumer, et que si les Grizzlies sont dominants lorsqu’ils sont les agresseurs, ils doivent aussi l’être lorsqu’ils trouvent du répondant en face.

« J’ai le sentiment, cette saison, que lorsque l’adversaire répond, on se fige » conclut ainsi Dillon Brooks.