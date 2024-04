Stats & Highlights | Les Celtics reprennent la tête à l’Est, les Nuggets la gardent à l’Ouest, les Raptors font plier les Cavaliers

Une pierre, deux coups. En battant les Wolves, les Celtics ont non seulement goûté à nouveau à la victoire, mais ils ont également repris les commandes de la conférence Est, en profitant de la défaite des Bucks. Les Cavaliers aussi ont perdu, en s’inclinant pour la première fois à domicile face à une équipe de l’Est, Toronto en l’occurrence.

Orlando garde le sourire avec une huitième victoire en neuf matches quand Atlanta, Indiana et Washington ont gagné avant Noël.

Luka Doncic a brillé avec 50 points contre Houston et les Pelicans ont réussi à l’emporter, en prolongation, sans Zion Williamson. Enfin, Denver enregistre une troisième victoire de suite et reste leader de la conférence Ouest.

Orlando – San Antonio : 133-113

En fin de première période, les Spurs prennent les commandes avec Keldon Johnson et Doug McDermott qui marquent à 3-pts dans un 24-10 des Texans. Mais après la pause, le Magic réagit.

D’abord avec Paolo Banchero, puis avec le duo Mo Bamba – Cole Anthony. Les deux joueurs cumulent 14 points dans un 17-1 fatal en dernier quart-temps pour prendre le large. Orlando domine les débats en seconde période et l’emporte sans trembler.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 133 SAS 113 PHI 119 LAC 114 ATL 130 DET 105 BOS 121 MIN 109 BRO 118 MIL 100 CLE 107 TOR 118 NYK 117 CHI 118 MIA 108 IND 111 HOU 106 DAL 112 OKC 125 NOR 128 DEN 120 POR 107 PHO 100 MEM 125 SAC 111 WAS 125 LAL 130 CHA 134

Boston – Minnesota : 121-109

Tout s’est décidé en fin de match. Les Wolves avaient pris neuf points d’avance en troisième quart-temps quand Derrick White a marqué neuf points en trois minutes pour relancer Boston. Al Horford conclut ce même quart-temps avec un panier primé au buzzer.

Ensuite, c’est Jaylen Brown qui s’occupe de tout avec 23 de ses 36 points inscrits dans le dernier acte ! Rudy Gobert (8 points et 12 rebonds) et Minnesota sont impuissants et s’inclinent. Après cinq défaites en six matches, Boston respire enfin.

Atlanta – Detroit : 130-105

En quatre minutes, Trae Young et les Hawks ont fait la différence. En troisième quart-temps, les Pistons de Killian Hayes (17 points) encaissent un gros 17-3. Une fois de plus cette saison, les joueurs de Dwane Casey cèdent en troisième quart-temps.

L’écart est fait et Detroit ne reviendra pas. Surtout qu’en dernier acte, Bogdan Bogdanovic enfonce le clou à 3-pts pour définitivement écarter Detroit. Cinquième défaite de suite pour les Pistons.

Cleveland – Toronto : 107-118

Maladroits à 3-pts depuis le début de saison, les Raptors ont trouvé la cible à Cleveland et évidemment, ça change tout. Pascal Siakam et sa bande ont inscrit 12 paniers primés en première période, et ils finiront la partie avec 19 réussites, leur record de saison.

Les Cavaliers sont débordés et quand Fred VanVleet enchaîne son troisième panier à 3-pts du troisième quart-temps, les Canadiens prennent 26 points d’avance. J.B. Bickerstaff en a assez vu et il met ses titulaires sur le banc. Après New York, deuxième victoire de suite pour les Raptors.

Miami – Indiana : 108-111

Tyrese Haliburton avait une revanche à prendre avec le Heat. Limité à un point par les Floridiens, il y a presque deux semaines, le joueur d’Indiana a collé 43 points (record en carrière) à la bande d’Erik Spoelstra.

Les Pacers ont passé un 16-4 en début de dernier quart-temps pour prendre les commandes de la partie. Le Heat résiste et revient, après un panier primé de Tyler Herro. Haliburton, encore lui, a le dernier mot avec un panier à 3-pts (son dixième de la partie !) pour donner la victoire aux siens.

Oklahoma City – New Orleans : 125-128 (après prolongation)

New Orleans a maîtrisé la première période, en prenant 18 points d’avance la pause. En troisième quart-temps, le Thunder retrouve des couleurs et parvient à égaliser. Mieux encore : un 12-3 permet à Oklahoma City de passer devant en début de dernier quart-temps.

Sauf que Shai Gilgeous-Alexander (44 points, record en carrière) et ses coéquipiers seront muets pendant les trois dernières minutes de la partie, laissant ainsi une chance aux Pelicans de revenir. On file en prolongation. Trey Murphy III et CJ McCollum frappent à 3-pts en deux minutes, le Thunder se loupe dans les dernières secondes et les Pelicans l’emportent, sans Zion Williamson, ni Brandon Ingram.

Houston – Dallas : 106-112

Dominés en deuxième quart-temps avec 16 points de retard, les Rockets réalisent un gros effort pour répondre. Ils passent un 33-15, à cheval sur la fin de la première mi-temps et le début de la seconde, pour passer devant.

Les deux équipes texanes sont encore à égalité à sept minutes de la fin. Dallas passe un 11-3, mais Houston répond avec un 8-0. Dans cette fin de match à suspense, c’est à cet instant que Luka Doncic enfile son costume de héros. Le Slovène, 50 points dont 17 dans le dernier acte, marque à 3-pts à 18 secondes de la fin pour offrir la victoire aux Mavericks.

Denver – Portland : 120-107

Avec les retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les Nuggets étaient trop solides pour les Blazers. Pourtant, après avoir été menés de 13 points, Damian Lillard et compagnie ont sept points d’avance en début de troisième quart-temps.

Murray inscrit alors 12 points en six minutes pour permettre à Denver de reprendre les commandes. En dernier quart-temps, Nikola Jokic réalise une action à trois points, qui donne quinze unités d’avance aux leaders de la conférence Ouest. Portland réduira l’écart, sans jamais revenir.

Sacramento – Washington : 111-125

Washington termine son « road trip » sur une bonne note avec une victoire à Sacramento. Le 28-9 du début de deuxième quart-temps a fait énormément mal aux Kings, encore portés par un excellent Domantas Sabonis (20 points, 15 rebonds et 10 passes), mais qui est sorti en fin de partie, touché à la main.

Les Californiens n’ont pas assez bien protégé leur panier et Kyle Kuzma (32 points) et les Wizards ont pu insister à l’intérieur toute la rencontre, en inscrivant 70 points dans la raquette.

