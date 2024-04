CJ McCollum aimerait que Zion Williamson soit davantage respecté

Les Pelicans l’avaient mauvaise samedi soir après le show Devin Booker, auteur de 58 points dont 25 de suite pour permettre aux Suns d’inverser la tendance et de l’emporter 118-114.

Le coach, Willy Green, a été le premier à monter au créneau. Même s’il a reconnu la performance exceptionnelle de Devin Booker, il a déploré le manque d’équité du corps arbitral au niveau des lancer-francs attribués.

Devin Booker dans le viseur

Les Suns ont en effet bénéficié de 35 tentatives. Les Pelicans ? Seulement 13, un écart difficilement justifiable de son point de vue.

« Ce qui est le plus frustrant pour moi, c’est qu’on est dans le top 10 de la NBA pour les tentatives de lancers francs, et dans le top 5 en termes de points dans la peinture. Et quand je vois qu’un seul de leurs gars en face a tiré plus de lancers que toute notre équipe, c’est frustrant », a-t-il déploré. « C’est extrêmement difficile. On va se pencher là-dessus et revoir le match. On va dans la peinture et aller sur la ligne des lancers francs, c’est quelque chose qu’on fait bien en général. Pour une raison quelconque, ce soir, ça n’a pas marché comme on le voulait ».

A lui seul, Devin Booker a en effet tiré plus de lancers-francs (10/15) que l’ensemble des Pelicans (10/13). Comme l’a précisé Willie Green, New Orleans est réputée pour être une équipe plutôt agressive et à la dimension physique indéniable.

Le meilleur exemple en la matière reste Zion Williamson. Or sur ce match, il n’a eu à se présenter sur la ligne de réparation qu’à sept reprises.

La pression sur les arbitres

Pour CJ McCollum, c’est révélateur du manque de respect dont les arbitres font preuve à son égard, comme ce peut être le cas pour d’autres superstars de la ligue, comme Devin Booker.

« Booker a beaucoup attaqué. Il est entré dans la peinture. Mais c’est aussi un shooteur en suspension. Cela vous donne un peu une idée de la façon dont le match s’est déroulé », peste le président du syndicat des joueurs. « Z met beaucoup de pression près du cercle, sur la défense, de manière constante. Je n’ai pas l’impression qu’il hérite des mêmes coups de sifflet que l’ont peut voir pour d’autres joueurs stars, alors qu’il tire très rarement en dehors de la raquette ».

Même si son ailier-fort figure tout de même dans le Top 15 des joueurs qui se présentent le plus régulièrement aux lancers, Willie Green ajoute que le physique hors norme de Zion Williamson, sur qui les « petites » fautes n’ont pas le même impact, jouait « certainement » en sa défaveur sur ce point. Exactement comme ce fut le cas pour le Shaq ou même LeBron.

Voilà qui mettra en tout cas la pression et braquera les regards sur les arbitres du prochain match des Pelicans ce soir, puisque ces derniers reçoivent les Bucks d’un certain Giannis Antetokounmpo, leader de la NBA au nombre de lancer-francs tentés cette saison (12.1 tentatives en moyenne par match).

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.