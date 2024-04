Revenir dans l’Indiana, une thérapie pour Victor Oladipo

Nous sommes le 23 janvier 2019. Les Pacers, sur leur parquet, affrontent les Raptors. Il reste quatre minutes à jouer dans la première mi-temps, et Pascal Siakam, en contre-attaque, reçoit une passe pour inscrire un panier tout cuit. Mais, déséquilibré par Victor Oladipo, l’ailier-fort camerounais ne peut pas recevoir le cuir, et une faute est sifflée sur l’arrière des Pacers revenu défendre.

Mais la faute n’est pas volontairement commise : si Victor Oladipo a bousculé Pascal Siakam, c’est parce qu’il a perdu l’équilibre car le tendon de son quadriceps droit a cédé. Son genou ne peut plus supporter le poids de sa jambe, un membre du staff médical s’approche très vite pour le cacher sous une serviette, sa saison est terminée.

Le début d’un long chemin de croix

Depuis ce soir de janvier 2019, l’actuel joueur du Heat n’a joué que 60 matchs, sans compter la saison en cours, partagés entre la fin de son parcours à Indiana, puis Houston et donc Miami. La nuit dernière, le déplacement (victorieux) du Heat sur le parquet des Pacers marquait sa quatrième sortie de l’exercice 2022/23, et plus largement son 16e match seulement avec Miami depuis son arrivée au sein du club, en cours de saison 2020/21.

Depuis bientôt quatre ans, Victor Oladipo en a effectivement bavé pour revenir sur le devant de la scène. Son parcours depuis cette date du 23 janvier 2019 a été chaotique, semé d’embuches déguisées sous la forme de longs mois de rééducation, mais aussi et surtout de réflexion.

Comme ce moment symbolique la nuit dernière, après le match, dans une Bankers Life Fieldhouse vide, lorsqu’il a pris quelques minutes pour s’asseoir à l’endroit exact où, près de 47 mois plus tôt, sa carrière basculait.

« C’était un moment pour me rappeler que mon histoire dépasse le cadre de ma propre personne. Quand je suis tombé, je ne savais pas de quoi le futur serait fait. Mais je me suis battu, et je me bats encore. Mon histoire s’écrit encore » a-t-il ainsi déclaré, dans les colonnes de l’Indianapolis Star.

En paix avec sa carrière aujourd’hui

Sportivement, ce fut un retour réussi dans l’Indiana pour Victor Oladipo, précieux en sortie de banc dans un match âpre et fermé, avec 5 points, 4 rebonds et 4 passes dans la courte victoire du Heat (87-82).

Honoré avant le match par son ancienne équipe via une courte vidéo diffusée sur le « Jumbotron », celui qui était devenu un All-Star sous la tunique des Pacers savourait cet instant. « Ça m’a rappelé des bons souvenirs. C’était sympa de se rappeler de cette époque » lançait-il laconiquement.

Avant de très vite se concentrer sur le match, comme Jimmy Butler le remarquait. « Je n’ai pas trouvé qu’il avait fait part d’une émotion particulière » jugeait l’ailier de Miami. « Il ne s’est pas laissé distraire. Il veut gagner, c’est toujours son but. Donc je suis heureux qu’il ait pu nous apporter quelques bons passages. »

Puis le principal intéressé de donner plus en détails son ressenti.

« Je me concentre sur le moment présent, et le futur à venir. Ce qui appartient au passé ne peut plus être changé. Aujourd’hui, les Pacers se portent bien, ils ont des très bons jeunes joueurs » concluait-il ainsi, comme pour signifier que le « deuil » de sa blessure était désormais fait. « Et moi, je suis heureux à Miami. Je pense que nous sommes tous passés à autre chose. Le passé ne changera pas. »

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 Total 462 33 43.8 34.8 79.0 0.6 4.0 4.6 4.0 2.4 1.6 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.