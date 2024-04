Les Celtics s’étaient mis trop de pression

Leader incontesté de la NBA, Boston avait l’occasion de valider son très bon début de saison par une victoire symbole, à San Francisco, face aux Warriors. Ce « remake » des Finals était idéal pour envoyer un message à leurs bourreaux de juin dernier, mais aussi au reste de la NBA.

A l’arrivée, une défaite de 16 points (123-107) et c’est finalement Golden State qui a envoyé un message à tout le monde.

« Nous n’avons pas mis nos tirs » résume Jaylen Brown. « Je pense que nous aurions pu faire mieux dans nos lectures du jeu, nous avons été un peu trop statiques en attaque par moments, et nous avons donné beaucoup trop de points en transition. Nous n’avons pas vraiment fait ça l’année dernière en playoffs, mais nous l’avons fait ce soir. Nous regardons ça comme si c’était les deux mêmes équipes. C’est le résultat, mais je pense que c’était un match différent. »

« Nous avons joué ce match comme si nous l’avions entouré depuis longtemps sur le calendrier, au lieu de jouer notre jeu »

Un « match différent » car les Celtics et les Warriors ont changé, entre les départs, les arrivées, mais aussi les blessures. A Boston, il manquait Al Horford et Robert Williams, tandis que Golden State a dû se passer d’Andrew Wiggins, si bon lors des Finals. Paradoxalement, les Celtics étaient plus tendus malgré leur domination sur la NBA depuis le début de saison.

« Nous étions clairement peu tendu ce soir et il y a certainement des éléments sur lesquels nous devons continuer à travailler », poursuit Brown. « Mais la saison passée est terminée. Il est évident que nous devions en retenir la leçon et progresser, et ce que nous avons fait. Nous avons joué ce match comme si nous l’avions entouré depuis longtemps sur le calendrier, au lieu de jouer notre jeu. »

Pour Jayson Tatum, le mérite en revient aussi aux Warriors dont la défense a été exemplaire. « Ils ont simplement fait du bon boulot pour rester face à nous, et d’une certaine manière nous ralentir. Je pense que ce soir, en attaque, on n’a simplement pas joué avec le rythme habituel. On était statique pendant la plupart du temps. On aurait dû faire mieux au niveau de l’ajustement pendant le match. Mais ce match avait plus d’importance pour vous, les journalistes, que pour nous. Cette défaite ne va pas dicter le reste de notre saison. »