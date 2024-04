Kristaps Porzingis : « Je n’étais juste pas la bonne personne pour être avec Luka Doncic »

Avec 21.8 points et 8.8 rebonds de moyenne chez les Wizards, Kristaps Porzingis réalise actuellement une très bonne saison, une de ses meilleures depuis qu’il est en NBA. Il vient même de battre son record en carrière, avec une pointe à 41 points contre les Wolves.

Une façon de continuer sur la lancée de la deuxième partie de la saison 2021/2022, après son arrivée dans la capitale en cours d’exercice, suite à une expérience décevante à Dallas.

Le Letton devait former avec Luka Doncic le duo dominant des années à venir et les deux stars devaient être les nouveaux Steve Nash et Dirk Nowitzki. Finalement, après 134 matches joués sous le maillot des Mavericks, « KP » n’a pas réussi à faire passer un cap à la franchise texane.

« Sur le papier, c’était l’association parfaite, mais ça n’a pas fonctionné comme on le voulait », reconnaît-il pour Yahoo Sports. « On n’a pas réussi à s’entendre correctement. Ça arrive parfois dans le monde du travail. Luka est un talent unique, qu’on ne voit qu’une fois par génération, et il faut une équipe parfaite autour de lui pour en tirer le maximum. Je n’étais juste pas la bonne personne pour ça. »

« J’espère rester sur le long terme »

L’ancien joueur des Knicks n’a donc pas été surpris d’être transféré en février, au moment de la « trade deadline », en échange de Davis Bertans et Spencer Dinwiddie. « Je le sentais car j’étais conscient qu’on n’allait pas dans la direction attendue à Dallas. Des changements étaient nécessaires. »

Même si les Wizards ne décollent pas vraiment cette saison, avec 11 victoires pour 13 défaites pour une 10e place dans la conférence Est, Kristaps Porzingis explique être heureux à Washington, alors qu’il pourrait devenir libre dans six mois, s’il décide de ne pas activer son option pour la saison 2023/24.

« J’aime cette franchise et les gens de cette franchise. J’adore jouer avec Bradley Beal, Kyle Kuzma et les autres. On ne sait jamais de quoi demain est fait, mais j’adore être ici et j’espère rester sur le long terme. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 54 30 51.6 37.1 86.1 1.7 5.3 7.0 2.0 2.8 0.7 1.6 1.9 20.4 Total 456 31 45.9 36.0 83.1 1.8 6.1 7.8 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.