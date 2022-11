Alors que Texas et Oklahoma vont quitter la conférence Big 12 en 2025, Gonzaga pourrait bien faire le chemin inverse dans un avenir proche.

C’est ce que rapporte ESPN, qui avance que le commissionner de la conférence, Brett Yormark, et le directeur sportif du programme, Chris Standifort, se sont rencontrés en personne la semaine dernière. « Les discussions sont concrètes mais encore très exploratoires » déclare ainsi une source proche du dossier, pour The Athletic.

Si ce « déménagement » venait à aboutir, il s’agirait d’un énorme bouleversement dans le paysage universitaire, puisque la Big 12 est largement considérée comme la conférence la plus relevée du pays (conférence de Kansas et Baylor, les deux derniers champions nationaux), tandis que Gonzaga s’est imposé depuis une bonne dizaine d’années comme un des tous meilleurs programmes, avec notamment deux finales (perdues) en 2017 et 2021.

Il s’agirait donc d’une union bénéfique pour les deux camps, puisque la Big 12 continuerait d’asseoir sa domination sur le reste des conférences, tandis que Gonzaga se frotterait à une adversité et une médiatisation bien plus importante que dans la modeste WCC (West Coast Conference), sa conférence actuelle.