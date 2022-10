Danny Green va entamer sa reconversion sur ESPN

On connaissait entraîneur/joueur, voici désormais la mode des joueurs/consultants dans les médias ! Draymond Green et CJ McCollum ont lancé la tendance ces dernières saisons et ils vont être rejoints par un autre vétéran, Danny Green, qui s’est engagé pour ESPN sur 2022/23 en tant que consultant.

Le nouvel arrière des Grizzlies fera 15 apparitions au cours de la saison afin de livrer ses points de vue et son expertise en tant que triple champion NBA. Au fil des années, il s’est pris au jeu au sein du podcast « Inside the Green Room », s’érigeant comme une référence du genre avec 105 épisodes enregistrés depuis 2018, et il se voit poursuivre dans cette voie pour son après-carrière, comme l’ont récemment fait JJ Redick ou Vince Carter.

« Quand j’aurai fini de jouer, c’est quelque chose dans lequel j’ai toujours voulu m’aventurer. C’est l’occasion de construire un CV et de pouvoir répéter mes gammes », a-t-il déclaré au sujet de cette nouvelle expérience.

La priorité, se soigner

Comme Draymond Green l’hiver dernier, Danny Green « profite » en quelque sorte de sa rééducation après sa double déchirure des ligaments d’un genou pour être plus disponible. Mais ses missions pour ESPN n’auront pas d’impact sur son processus de remise en forme.

« Mon objectif principal est de retrouver mon physique, d’être en bonne santé et de jouer dès que possible. Pendant que j’ai du temps en ce moment, j’ai la chance de m’aventurer là-dedans et de m’entraîner un peu. De manière assez surprenante, beaucoup de gens n’ont pas conscience du temps libre que nous avons vraiment ».

Pour l’heure, s’il reste un élément précieux auprès du groupe, ne serait ce que par ses conseils, aucune date de retour au jeu n’est encore prévue pour Danny Green.