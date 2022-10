Jeremy Sochan prêt à s’emparer d’un record de précocité de Tony Parker

Jeremy Sochan pourrait bien marquer l’histoire des Spurs dès son premier match en NBA. En effet, s’il est titularisé par Gregg Popovich comme ce fut le cas lors des derniers matchs de présaison, il pourrait ainsi devenir le plus jeune titulaire de l’histoire de la franchise, à 19 ans et 152 jours.

Le record de précocité était jusque là détenu par Tony Parker, propulsé titulaire à la place d’Antonio McDaniels dès sa saison rookie, à 20 ans et 165 jours. Pour Jeremy Sochan, ce premier match va marquer le début de sa carrière, mais aussi le début d’un long « process ».

« Pouvoir jouer ce premier match officiel, ça va être fou. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé », a déclaré l’Américano-Polonais, fan des Spurs du trio Parker-Ginobili-Duncan depuis son plus jeune âge. « C’est la NBA. C’est une ligue différente, la meilleure ligue. S’y habituer et être à l’aise est l’étape la plus importante ».

Le droit à l’erreur

Guidé par Gregg Popovich, Jeremy Sochan est progressivement monté en puissance sur la présaison, avec les trois derniers matchs dans le cinq de départ. S’il n’a pas vraiment été adroit, il a su se montrer actif au rebond et s’est distingué par un match à trois contres lors de sa première sortie face aux Rockets.

Neuvième choix de la dernière Draft, le rookie fait évidemment des boulettes, et coach Pop’ ne compte pas préserver son nouvel intérieur, bien au contraire. C’est même le meilleur moyen d’apprendre.

« Il faut lui laisser de l’espace, le laisser faire des erreurs et prendre le temps de se sentir à l’aise des deux côtés du terrain. C’est un tout nouveau monde pour lui », a rappelé le stratège des Spurs. « Il a les outils pour réussir. Nous voulons juste le jeter dans le grand bain et voir comment il s’en sort ».

Jeremy Sochan dispose là d’un environnement favorable pour exprimer ses qualités. Par son profil, il n’en profitera pas pour tirer la couverture à lui pour autant, et va d’abord essayer de se fondre dans le collectif.

« Je pense que c’est la meilleure façon de s’impliquer dans une équipe. Il ne s’agit pas seulement de marquer des points. Je suis un rookie, donc je ne vais pas arriver et prendre le ballon des mains des autres joueurs. Ce qui va être important pour moi, c’est de trouver un moyen de rester sur le terrain en faisant de petites choses ».